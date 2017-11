Anna Tedesco e Angelo/ Uomini e donne, arriva la chiusura definitiva e non solo

Anna Tedesco e Angelo arrivati al capolinea? La nuova puntata di Uomini e donne segna la fine della loro relazione e dell'amicizia con Giorgio Manetti? Ecco cosa vedremo

29 novembre 2017 Hedda Hopper

Anna Tedesco, Uomini e donne

Anna Tedesco continua ad essere al centro delle nuove puntate di Uomini e donne e anche oggi sarà lo stesso. La dama tornerà al centro dello studio per via della sua liason con Angelo e la sua particolare amicizia con Giorgio Manetti. Dopo una settimana le polemiche non si placano ancora e la dama tornerà al centro dello studio. Dopo un rvm che mostra dove siamo arrivati e un riassunto di quello che è successo nei giorni scorsi, Anna Tedesco si dirà decisa a chiudere la sua amicizia con Giorgio Manetti, la stessa amicizia che ha fatto saltare la sua storia con Nino Castanotto e che ha messo a rischio la sua storia con Angelo, ma le polemiche non si placheranno qui visto che la sua decisione è arrivata davvero molto tardi rispetto alle richieste del suo nuovo amico, cosa succederà ancora?

DALL'ADDIO AD ANGELO ALLA CHIUSURA CON GIORGIO E LA TRASMISSIONE

Nella puntata di oggi di Uomini e donne, Anna Tedesco ammetterà di essere rimasta delusa per quanto accaduto durante la scorsa puntata e ha deciso anche di chiudere la sua storia con Angelo. Le decisioni di Anna Tedesco non finiscono qui e proprio nei giorni scorsi, dopo l'ultima movimentata registrazione di Uomini e donne in cui è stata accusata di essere innamorata di Giorgio Manetti, ha deciso di lasciare la trasmissione. Tramite un video postato sui social e in alcuni gruppi dedicati alla trasmissione, la dama ha annunciato di aver deciso di sua spontanea volontà e senza optare per nessuno dei cavalieri presenti, nemmeno Giorgio Manetti. La delusione è davvero tanta per la dama, cos'altro dirà oggi pomeriggio?

