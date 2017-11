BELEN RODRIGUEZ / La showgirl ignora Barbara d'Urso: "Ma sai cosa me ne frega a me!"

Belen Rodriguez e la sua famiglia al gran completo continua ad essere al centro di critiche e di botta e risposta con opinioniste e conduttrici televisive. Barbara d'Urso si è espressa senza troppi misteri riguardo l'assenza del clan Rodriguez nelle sue trasmissioni, precisando di riuscire ad ottenere un ottimo share anche senza di loro e la reazione di Belen e soci non si è fatta attendere: secondo loro, infatti, la Carmelita nazionale predica bene e razzola male, in quanto continua a parlare di Cecilia e Ignazio anche se loro sono assenti dai suoi salotti. Ad aggiungere carne al fuoco, rendendo necessario l'intervento della stessa conduttrice di Tu sì que vales, è arrivato anche il consiglio di una sua follower che ha scritto: "Querela la d’Urso i suoi pseudo opinionisti". La risposta di Belen non si è fatta attendere: "Ma sai cosa me ne frega a me? Ahahahah zerooooo!". L'argentina preferisce ignorare i suoi haters, ma davvero stanno così le cose?

In un periodo estremamente complicato per Belen Rodriguez, nel quale si rincorrono anche le voci di crisi nel suo rapporto con Andrea Iannone, la modella argentina ha deciso di farsi da parte e dedicarsi all'unica persona che ha conquistato completamente il suo cuore: il piccolo Santiago. Ecco perché, approfittando di una breve pausa dai tanti impegni, la conduttrice di Tu sì que vales s iè recata insieme al figlio a Disneyland Paris, trascorrendo insieme a lui dei momenti di puro divertimento. Mamma e bambino sono soli negli scatti pubblicati su Instagram, quindi sembra che Andrea Iannone non li abbia seguiti in questa breve trasferta (clicca qui per vedere le immagini in questione). Del resto, proprio l'esigenza di continuare la sua vita da mamma senza ulteriori impegni, potrebbe essere una delle cause nella crisi del rapporto con il pilota. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Iannone sarebbe stato pronto alla convivenza con la fidanzata mentre lei avrebbe espresso la sua preferenza ad un rapporto a distanza, occasione perfetta per dedicarsi completamente alla carriera e alle necessità di Santiago.

