BLACK DAHLIA/ Su Rai Movie il film con Josh Hartnett (oggi, 29 novembre 2017)

Black Dahlia, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 29 novembre 2017. Nel cast: Josh Hartnett e Scarlett Johansson, alla regia Brian De Palma. La trama del film nel dettaglio.

29 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JOSH HARTNETT

Il film Black Dahlia va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata diretta nel 2006 dal celebre regista americano Brian De Palma, noto per aver curato la regia di altri grandi film come Scarface, Mission Impossible, Omicidio indiretto, Mission in Mars, Femme Fatale e Redacted. L'intera trama del film è ispirata all'opera romanzata da James Ellroy nel 1987, che narra la storia legata alla morte di Elizabeth Short. Il cast di Black Dhalia è formato da Josh Hartnett che veste i panni del protagonista, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank, Mia Kirshner e Mike Starr. Dweight Bleichert, è un giovane attore americano noto per le sue apparizioni in film come Pearl Harbour, O come Otello, La rivincita del campione e 30 giorni di buio. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BLACK DAHLIA, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato nel 1947, quando la coppia di detective formata da Lee Blanchard e Bucky Bleichert (due ex campioni di boxe) inizia ad occuparsi del caso dell'omicidio della giovane Elizabeth Short. La donna era una delle attrice più famose ed emergenti del mondo cinematografico di Hollywood e nota al pubblico con il soprannome di Black Dhalia, per via del suo amore per questo colore. Il corpo della giovane donna viene rinvenuto in pessime condizioni, in quanto la povera vittima è stata uccisa con una lunga serie di fendenti. Il caso assorbe la maggior parte delle giornate dell'agente Blanchard che arriva a rovinare il rapporto con la sua fidanzata, Kay. Nel frattempo Bleichert mostra interesse per l'affascinante e misteriosa Madeline Loscott, discendete di una delle famiglie più un auge della città e sicuramente implicata nel caso di omicidio. Madeline infatti, è un'assidua frequentatrice di un locale in cui cui la povera Elizabeth era solita andare molto spesso. A complicare ancora di più la situazione sarà la ricomparsa di vecchi attriti irrisolti tra di due detective. Un criminale fatto arrestare da entrambi diversi anni prima, torna in libertà più che mai desideroso di vendicarsi contro Lee.

