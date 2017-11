Barbara d'Urso contro Selvaggia Lucarelli/ Blogger condannata per diffamazione: “Ricorrerò in appello”

Barbara d'Urso contro Selvaggia Lucarelli: blogger condannata per diffamazione. “Ricorrerò in appello”, ha fatto sapere sui social. La conduttrice intende devolvere il risarcimento

29 novembre 2017 Silvana Palazzo

Barbara d'Urso contro Selvaggia Lucarelli

Barbara d'Urso 1, Selvaggia Lucarelli 0. La battaglia legale tra la conduttrice e la blogger è stata vinta dalla prima: lo ha deciso il Tribunale di Milano. La giornalista del Fatto Quotidiano, nota anche per le ospitate televisive, è stata giudicata “colpevole del reato di diffamazione aggravata”. La vicenda risale al 2014, quando Selvaggia Lucarelli usò Twitter e Instagram, social network dove ha un grosso seguito, per prendersela con Barbara d'Urso. In quell'occasione scrisse che l'applauso che il pubblico delle Invasioni le aveva tributato “ricordava più o meno quello alla bara di Priebke”. La conduttrice decise quindi di sporgere querela contro la blogger per diffamazione: il suo legale, l'avvocato Salvatore Pino, spiegò che quello era solo “l'ultimo di una serie di commenti al vetriolo e sovente di pessimo gusto”. Da qui la decisione di Barbara d'Urso di portare Selvaggia Lucarelli in tribunale. Durante il processo la conduttrice aveva chiarito che il commento travalicava i limiti della libera manifestazione del pensiero, risultato quindi gratuitamente offensivo. Selvaggia Lucarelli però non aveva mai accettato di scusarsi.

BARBARA D'URSO DIFFAMATA, SELVAGGIA LUCARELLI CONDANNATA

Selvaggia Lucarelli dovrà pagare una multa di 700 euro per la “diffamazione aggravata” nei confronti di Barbara d'Urso. A questa somma dovrà aggiungere quella relativa al risarcimento del danno e rifusione delle spese legali sostenute dalla persona offesa. Lo ha stabilito la sezione X penale, in composizione monocratica, del Tribunale di Milano. Le motivazioni saranno pubblicate tra 30 giorni. La nota conduttrice ha già fatto sapere che “devolverà il risarcimento ad una delle battaglie sociali che le stanno più a cuore, quella contro la violenza sulle donne”. Il Giudice dott. La Rocca “ha dunque colto la falsità del fatto posto alla base dell'affermazione offensiva” in questione e “la conseguente gratuità e strumentalità dell'attacco della Lucarelli”. Quest'ultima ha commentato la sentenza del primo grado di giudizio sui social: “Leggo di condanne, risarcimenti, mancate scuse (?!), beneficenza. Per la cronaca, è il primo grado e non ho dovuto liquidare la somma, ricorrerò in appello. Ci aggiorneremo eh”.

Leggo di condanne, risarcimenti, mancate scuse (?!), beneficenza. Per la cronaca, è il primo grado e non ho dovuto liquidare la somma, ricorrerò in appello. Ci aggiorneremo eh. :) — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 29 novembre 2017

© Riproduzione Riservata.