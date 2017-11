Beautiful / Sally rischia quindici anni di carcere: Coco la tradirà? (Anticipazioni 29 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 29 novembre: Sally rischia quindici anni di carcere ma i Forrester hanno bisogno di una persona che che la incastri. Sarà Coco a tradirla?

29 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Eccoci giunti ad una nuova avvincente puntata di Beautiful, concentrata anche quest'oggi sulle vicende di Forrester e Spectra. Il tenente Baker ha chiarito a Ridge e Steffy che potranno avere giustizia, ma soltanto ad una condizione: Sally potrà finire in carcere per 15 anni e pagare ben 10 milioni di euro ma sarà necessaria una sua confessione, o quella di una persona informata sui fatti. Sarà così che la parola passerà a Coco, colei che è stata usata nel peggiore dei modi per permettere alla Spectra di raggiungere il suo scopo. La giovane stagista ha più volte dichiarato la sua innocenza, ammettendo di non avere saputo nulla della telecamera nascosta nel suo ciondolo. Ma se vorrà essere creduta dai Forrester e ottenere da loro una seconda possibilità (anche lavorativa), dovrà ora aiutarli a trovare le prove dello spionaggio industriale. Il compito di convincere la ragazza a confessare sarà di R.J.

Beautiful: R.J convince Coco a dire la verità?

Dopo essere stato informato da Steffy e Ridge dell'importanza che Coco potrà avere in una causa contro la Spectra, nella puntata di Beautiful di oggi R.J. deciderà di impegnarsi per raggiungere tale obiettivo. Proverà quindi a contattare ancora una volta la sua ragazza che finalmente le risponderà al telefono. Il figlio di Brooke non farà mistero delle vere ragioni della sua telefonata e rivelerà a Coco quanto appreso dal padre: dovrà confessare al tenente Baker quanto accaduto, permettendo così ai Forrester di avere giustizia. Tali parole, però, potrebbero avere delle conseguenze terribili nella vita di Sally che potrebbe anche finire in carcere per ben 15 anni. Se inizialmente Coco sembrava d'accordo con R.J. riguardo la necessità di dire la verità, scoprire che essa potrebbe avere delle conseguenze tanto gravi nella vita della sorella, la lascerà sconvolta e dubbiosa. Troverà comunque il coraggio di andare fino in fondo?

