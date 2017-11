Belen Rodriguez / Grande Fratello Vip 2: l’argentina ospite della finale, quale sarà il suo ruolo?

Belen Rodriguez, l'argentina ospite della finale del Grande Fratello Vip 2 in onda lunedì 4 dicembre su Canale 5: quale sarà il suo ruolo senza i suoi fratelli in Casa?

29 novembre 2017 Valentina Gambino

Belen al Grande Fratello Vip

Belen Rodriguez, così come anticipato tra le pagine del settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini, sarà ospite d'onore della finalissima del Grande Fratello Vip 2, in onda il prossimo lunedì sera. La showgirl argentina, nonostante l'assenza dei suoi fratelli, entrerà nuovamente nella Casa più spiata d'Italia, anche se non si comprende bene quale dovrebbe essere il suo nuovo "ruolo". Nelle chicche di gossip, si è appreso comunque che questa volta la sua partecipazione sarà decisamente movimentata. La conduttrice di Tu si que vales è stata ospite della quinta puntata del reality show Endemol e in quel caso, oltre a confortare la sorella Cecilia sul suo affetto, ha cercato di mettere dei "paletti" a Jeremias, considerato da sempre la "testa calda" della famiglia Rodriguez. Nel frattempo, i due ex protagonisti del reality show, si sono portati a casa numerosissime critiche. Soprattutto la modella, dopo la storia d'amore con Ignazio Moser, ha proseguito la relazione anche fuori dalla dimora di Cinecittà, mettendo definitivamente da parte la storia con Francesco Monte.

Belen ancora al Grande Fratello Vip: ospite della finale

Durante la quinta puntata, l'ospitata di Belen si era aperta con un bacio sulle labbra alla conduttrice Ilary Blasi, per dare un forte messaggio dopo le polemiche per via delle affermazioni di Giulia De Lellis. "A volte mi vergogno a guardarla negli occhi e dirle quanto la amo. Vorrei tanto che mi dicesse che ha bisogno di me", aveva confessato Cecilia parlando di Belen. La sorella maggiore poi, parlando con lei aveva dichiarato: "Sono tanto fiera di te. Nella vita non ho nessun'altra persona che sia meglio di te, sai come sono, ma ti amo da morire". Poi i tre fratelli si sono riabbracciati e Signorini ha concluso la parentesi televisiva del Grande Fratello Vip affermando: "Siamo abituati a vederti alla televisione, ma oggi abbiamo visto una Belen nuova e abbiamo capito, senza che tu lo dicessi, come mai tu abbia voluto tutta la tua famiglia con te". Staremo a vedere cosa accadrà lunedì 4 dicembre, durante la messa in onda dell’appuntamento finale del reality show di Casa Mediaset condotto dalla Blasi e Signorini.

