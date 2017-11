Belen Rodriguez balla con Maurizio Costanzo/ Video, "stretti stretti" al Costanzo show e il web si scatena

Belen Rodriguez, domani 30 novembre ospite al Maurizio Costanzo Show, balla un appassionato lento con il conduttore. Risate e applausi in studio e il web si scatena

29 novembre 2017

Belen Rodriguez balla con Maurizio Costanzo

Domani sera, in seconda serata, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti torna nel noto teatro anche Belen Rodriguez ma stavolta insieme ad entrambi i suoi fratelli. Cecilia e Jeremias, archiviata l'avventura al Grande Fratello Vip 2, affiancano la sorella maggiore in una puntata del Maurizio Costanzo show in cui non mancheranno rivelazioni e sorprese. Una di queste è sicuramente il ballo di Belen con Costanzo: a mostrarcelo in anteprima è una story pubblicata dal profilo Instagram di Gabriele Parpiglia e ripostato da quello della Red Communication oltre che dall'addetta stampa Betty Soldati. I due, stretti stretti, ballano un lento sulle note di Besame Mucho: Belen abbraccia un Maurizio Costanzo che appare un po' imbarazzato, poi lo accarezza sulla testa e sulla schiena, il tutto mentre il conduttore poggia la testa sul petto della bella argentina.

IL WEB IMPAZZA: "COSA DIRÀ MARIA DE FILIPPI?"

Risate e applausi in studio durante il ballo di Belen e Maurizio, osservato con divertimento anche da Mara Venier, anche lei ospite della divertente serata. Un siparietto che ha già scatenato i commenti del pubblico. C'è chi infatti si chiede "Cosa dirà Maria De Filippi?" e chi invece si lamenta dell'onnipresenza di Belen che in queste settimane vediamo spesso in tv. C'è chi ancora trova il ballo "troppo sensuale e inadatto" e chi invece ci trova tanta dolcezza. Una puntata quella del Maurizio Costanzo Show di domani, 30 novembre, davvero imperdibile e sicuramente non solo per il simpatico ballo del conduttore con la nota showgirl!

