CHI HA RAPITO IL PIPISTRELLO DI IVANA MRAZOVA? / Video: i sospettati e il colpevole (Grande Fratello Vip 2)

Che fine ha fatto il pipistrello di Ivana Mrazova, misteriosamente scomparso dalla Casa del Grande Fratello Vip 2017? Gli interrogatori, i sospettati e il (presunto) colpevole.

29 novembre 2017 - agg. 29 novembre 2017, 16.34 Fabiola Iuliano

Ivana Mrazova e Luca Onestini

C'è un mistero che nelle ultime ore ha tenuto alta l'attenzione dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 e di chi segue la diretta 24 ore su 24: il pipistrello che ha accompagnato Ivana Mrazova nel corso della sua avventura all'interno del reality di Canale 5 è misteriosamente scomparso. Il pupazzetto - lo ricordiamo - era stato regalato alla modella proprio nel corso del programma e lei, in breve tempo, si è affezionata al tenero animale di pezza fino a farlo diventare la propria mascotte. L'improvvisa scomparsa, però, ha stravolto la quotidianità di Ivana, che dopo aver notato l'assenza del suo compagno di giochi e averlo cercato in lungo e in largo per tutta la casa, ha trovato un misterioso biglietto. E a nulla sono serviti i lunghi e snervanti interrogatori che la modella ha riservato ai suoi compagni di avventura: il vero colpevole non ha ancora trovato il coraggio di confessare il rapimento. A questo link è possibile visualizzare il filmato di ciò che è accaduto nella casa di Cinecittà.

LUCA ONESTINI FRA I SOSPETTATI, MA...

Chi è il responsabile del rapimento e della conseguente scomparsa del pipistrello di Ivana Mrazova? A indagare, nelle ultime ore, è stata proprio la modella, che ha scelto di ascoltare le versioni fornite dagli inquilini del Grande Fratello Vip 2017 e di mettere alle strette il vero colpevole. Daniele, lontano da ogni sospetto, ha puntato il dito verso colui che più di tutti avrebbe avuto un motivo per far sparire il pupazzetto, Luca Onestini, protagonista - a suo dire - di tutti gli scherzi della casa. E la risposta dell'ex tronista, che ha negato ogni coinvolgimento, non si è fatta attendere: "Io voglio sapere chi sia stato, però al 99% quando succede qualcosa qui è colpa mia". A porre un freno alle indagini di Ivana, il ritrovamento del pipistrello, sapientemente nascosto nel letto che un tempo era di Jeremias Rodtiguez; il tanto atteso ricongiungimento, però, non ha attenuato la voglia della modella di scoprire la verità: chi è il responsabile della misteriosa scomparsa del pipistrello? A risolvere il caso, nelle ultime ore, sono stati i telespettatori, secondo i quali a dare origine al tutto sarebbe stata Giulia De Lellis, che avrebbe ammesso di trovare il pupazzetto orribile e di non poterne più di ritrovarselo ogni notte nel suo letto.

