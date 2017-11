Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Progetti per il futuro: la convivenza? ( Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, quali sono i progetti per il futuro della coppia? Dopo il Grande Fratello Vip 2017 in arrivo la convivenza a Trento?

29 novembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ora che anche Ignazio Moser è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, il pubblico inizia a chiedersi quali saranno i progetti per il futuro con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez. I due si stanno godendo questi primi giorni fuori dalla Casa che li ha visti diventare una coppia e sicuramente ora sono tanti gli impegni lavorativi e televisivi che li attendono. C'è quindi ancora del tempo per pensare in concreto al loro futuro, anche se i fan della coppia credono e sperano che i due inizino presto a convivere. Cecilia nella Casa ha più volte scherzato, dichiarando di essere pronta anche a vivere in campagna, visto che Ignazio ha preso le redini dell'azienda vinicola di famiglia lasciando l'attività agonistica di ciclista. Cecilia potrebbe quindi trasferirsi a Trento, lasciando l'appartamento in cui viveva prima con l'ex fidanzato Francesco Monte e il fratello Jeremias.

IGNAZIO COME CECILIA? IL NO A BARBARA D'URSO

Per i progetti più imminenti, invece, il pubblico fan della coppia spera di vederli ospiti a Verissimo, visto che sarà invece impossibile vederli a Pomeriggio 5 o a Domenica Live, dove invece sono stati e saranno ospiti tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola Oggi, Cecilia Rodriguez ha infatti accusato duramente la D'Urso, dichiarando: “Quando sono uscita dalla Casa ho sentito nei i programmi di Barbara D’Urso frasi impronunciabili, devastanti. Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata“. Proprio per tali motivazioni è palese che anche Ignazio, come i fratello Rodriguez, eviterà di accettare l'invito della nota conduttrice di Canale 5.

