Chi l’ha visto?/ Anticipazioni puntata 29 novembre: il giallo di Renata Rapposelli e Denis Bergamini

Chi l'ha visto?, anticipazioni puntata 29 novembre: il giallo di Renata Rapposelli e quello di Denis Bergamini nella puntata di oggi condotta da Federica Sciarelli su Rai 3

Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

Torna come ogni mercoledì alle 21:15 Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3, che ogni settimanasi occupa dei casi più misteriosi di scomparsa e cronaca nera. Tra le vicende che di più stanno attirando l'attenzione del pubblico c'è certamente quella relativa alla scomparsa di Renata Rapposelli, la pittrice anconetana scomparsa da casa il 9 ottobre e ritrovata cadavere sulle rive del Chienti, vicino a Tolentino, un mese dopo. Gli inquirenti, nonostante i test eseguiti sul corpo della vittima, nutrono ancora dei dubbi sulle cause che hanno portato alla morte della donna, divisi tra l'ipotesi dell'avvelenamento da farmaci e lo strangolamento. Gli unici due indagati per l'omicidio di Renata, nonostante continuino a dichiararsi innocenti, sono Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente ex marito e figlio della vittima. Ci saranno sviluppi importanti nelle indagini già nelle prossime ore?

DENIS BERGAMINI E RENATA RAPPOSELLI: I DUE MISTERI

Nel corso di Chi l'ha visto? si parlerà in maniera approfondità anche di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989. A quasi 30 anni di distanza e dopo 3 inchieste, la tesi dei familiari e degli amici della giovane promessa rossoblu sembra essere confermata: Denis non si è suicidato gettandosi sotto un autocarro sulla statale ionica, vicino a Roseto Capo Spulico, ma sarebbe stato ucciso. A dirlo è la super-perizia effettuata sui resti del calciatore dopo la riesumazione del corpo, ordinato dal Procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla. Per la morte di Bergamini, che secondo le analisi sarebbe stato soffocato, sono indagate l'ex fidanzata Isabella Internò e l'austista del camion, Raffaele Pisano. Durante la trasmissione di Rai Tre interverrà un camionista che afferma di essere stato dietro al mezzo che avrebbe investito il giovane calciatore del Cosenza. Le sue rivelazioni muteranno lo scenario delle indagini?

© Riproduzione Riservata.