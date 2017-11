Claudio Merangolo / Uomini e donne: "Alex ha scelto la strada più facile"

Claudio Merangolo dice la sua sulla scelta di Alex Migliorini a Uomini e donne: "Ha scelto la strada più facile", con lui le cose sarebbero state complicate?

29 novembre 2017 Hedda Hopper

Claudio Merangolo, Uomini e donne

La scelta è finalmente andata in onda e Alex Migliorini e i suoi corteggiatori finalmente possono parlare liberamente di quello che è successo a Uomini e donne e dell'epilogo di questo trono gay. Alex Migliorini ha preso il posto che fu di Claudio Sona che, travolto dalle polemiche, è un po' sparito dalla tv in queste ultime settimane, il nuovo tronista gay riuscirà a riscattare "l'immagine" di questo trono? Sembra di no, almeno secondo le parole della non scelta ovvero Claudio Merangolo. E' stato proprio il corteggiatore ad alzare il coperchio di un vaso pieno di dubbi e polemiche sulla scelta di Alex Migliorini. Il tronista ha ripiegato su Alessandro perché più accondiscendente e propenso allo spettacolo e alla vita mondana? Il corteggiatore ha confidato il suo pensiero a Nuova TV rilanciando l'idea che Alex abbia scelto per comodità e non per i suoi sentimenti.

LE DICHIARAZIONI DI CLAUDIO MERANGOLO

Intervistato da Nuovo TV, Claudio Merangolo ha reso noti i dubbi sulla scelta di Alex Migliorini e sulla sincerità. Secondo il corteggiatore il tronista veronese non è riuscito a dare peso alle parole e fino ad un certo punto si è spinto troppo oltre con lui per poi tornare sui suoi passi e virare su Alessandro, la sua scelta. Ha usato parole importanti come sentimenti e vibrazioni che alla fine non ha potuto fingere non esistessero a meno che non fossero mai stati reali. Nell'intervista dichiara: "Mi rendo conto che lui non è stato sincero con me [...] Alex è spaventato da me. Alessandro è una persona semplice. Ha scelto la via più facile”. Questo è quello che pensa il corteggiatore pronto a diventare tronista. Sembra infatti che proprio lui fosse stato scelto come tronista ma che, non sicuro di questo ruolo, decise di optare per il corteggiatore.

