Cristina Chiabotto/ Chi è il nuovo fidanzato dopo Fabio Fulco? “Sta con il cestista Giuseppe Poeta”

29 novembre 2017 Silvana Palazzo

Cristina Chiabotto (Foto: da Facebook)

Cristina Chiabotto ha voltato pagina dopo la rottura con Fabio Fulco. Pare che la showgirl abbia già trovato un nuovo amore: a lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi, che ha fatto anche il nome del possibile nuovo fidanzato. Si tratterebbe di Giuseppe Poeta, giocatore di basket dell'Auxilium Torino e della Nazionale. Non si sa molto di questa amicizia speciale, ma per il settimanale i dubbi sono pochi. Altri ne sono subito sorti in merito alla fine della lunga storia d'amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: che sia questa la vera ragione per la quale i due hanno messo fine a una relazione durata ben 12 anni? La rottura risale ad ottobre: inizialmente si parlò di divergenze con l'attore in merito al loro futuro come coppia, ma non c'è una versione ufficiale. E Fabio Fulco non nascose il suo dolore: “Mi ha fatto male”, aveva raccontato a Novella 2000. Il sospetto ora è che non sia la voglia di famiglia dell'attore, e quindi il fatto che lei non si sentisse ancora pronta, il vero motivo della loro separazione.

CRISTINA CHIABOTTO E GIUSEPPE POETA: CHI È IL NUOVO FIDANZATO

Chi è Giuseppe Poeta, il presunto nuovo amore di Cristina Chiabotto? Nato e cresciuto a Battipaglia, è un giocatore di basket. Ha 32 anni, uno in più della showgirl. Nel 2008 vinse il premio di “miglior giocatore italiano”. Un anno prima invece esordì con la maglia della Nazionale. Dopo aver giocato in Campania e Abruzzo, si è trasferito alla Virtus Bologna, ma ha avuto anche un'esperienza all'estero, più precisamente in Spagna. Ha infatti giocato tra le fila del Saski Baskonia. Dopo quest'esperienza è stato assoldato nell'Aquila di Trento, poi l'arrivo a Torino, dove gioca per l'Auxilium. Non sappiamo se è amore con Cristina Chiabotto, ma di sicuro è un uomo “all'altezza” della showgirl, visto che è un metro e 90 di statura, mentre la bellissima ex di Fabio Fulco tocca un metro e 80. L'attore comunque non è ancora pronto per voltare pagina: “C'è un tempo per tutto e questo per me non è quello in cui sono alla ricerca di un nuovo amore”, aveva dichiarato tempo fa a Novella 2000.

