DANIELE BOSSARI / Dichiarazioni hot su Filippa Lagerback: "Me la sono presa e..." (Grande Fratello Vip 2)

Daniele Bossari ha chiesto a Filippa Lagerback di sposarlo e lei ha accettato. Ma dopo le dichiarazioni al Grande Fratello Vip 2 lui ha raccontato nuovi dettagli...

29 novembre 2017 Redazione

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono stati grandi protagonisti della semifinale del Grande Fratello Vip 2 dello scorso lunedì. La proposta di matrimonio in diretta è stato un momento ricco di emozioni, anche perché giunta dopo un percorso lungo e difficile caratterizzato dalla depressione del noto conduttore. La magia è stata confermata anche dalle recenti affermazioni rilasciate a Chi dalla Lagerback che ha raccontato come nulla sia stato facile: "Stiamo insieme da 16 anni e abbiamo attraversato l'inferno. Ora però, anche per merito del reality, Daniele ha vinto la depressione ed è rinato. Io lo aspetto più innamorata che mai (...) Daniele ha vissuto due vite - prosgeue - La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. In seguito, quando ha fatto il salto da presentatore, si è chiuso in se stesso. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento. Oggi al Grande Fratello Vip è tornato il Daniele che ho sempre conosciuto e amato. Per questo ho accettato la sua proposta di matrimonio nella casa di GfVip. Mi sembra un miracolo rivedere il mio Daniele di un tempo".

Daniele Bossari e le sue dichiarazioni hot su Filippa Lagerback

Filippa Lagerback e Daniele Bossari hanno portato il romanticismo al Grande Fratello Vip 2 anche se al termine della diretta il conduttore di Mistero è riuscito, almeno in parte, a rovinare l'atmosfera. Cos'ha provato quando ha potuto stringere tra le sue braccia la futura moglie? La descrizione delle sue sensazioni è stata fatta direttamente agli ultimi concorrenti rimasti nella casa di Cinecittà, letteralmente sconvolti dalle sue dichiarazioni: "Me la sono presa e avevo voglia di sc***rmela in diretta. Ok diciamo che avevo voglia di fare l'amore con lei. Me la sono presa e via... Lei ci stava eh. Me la volevo sc***re sul posto. Ero proprio… ". Parole che hanno lasciato senza parole Aida Yespica e Giulia De Lellis, mentre Luca Onestini ha invitato il collega a trattenere i bollenti spiriti.

