ERMAL META/ Contro il Grande Fratello Vip: “Piccola anima” non centra con Cecilia e Ignazio

Ermal Meta non ha apprezzato la scelta della produzione del Grande Fratello Vip 2017 di aver utilizzato "Piccola Anima" come colonna sonora dell’amore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

29 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ermal Meta

Durante la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip 2, il video di Cecilia Rodriguez che ricorda la sua esperienza nella casa e celebra il suo amore per Ignazio Moser è stato accompagnato dalle note di “Piccola Anima”, canzone di Ermal Meta. Il cantante, però, non ha apprezzato particolarmente la scelta della produzione del Grande Fratello Vip di associare il suo brano - in cui duetta con Elisa - alla storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. “Piccola anima sta al Gf Vip come l’amore sta ad un armadio. Fate voi!”, ha scritto Ermal Meta su Twitter facendo riferimento alla ormai celebre questione “armadio” che ha tenuto banco per settimane tra il pubblico del reality. I fan del cantante rispondo alla sua “equazione”: “Appena ho sentito partire la canzone al GF ho cambiato. Non potevo vedere quello scempio”, “Quando l'ho sentita partire ho rischiato l'infarto. Scelta che non si può commentare. Però quanto è bella #Piccola anima” e “L'ho pensato appena ho sentito quella canzone meravigliosa come sottofondo ad una scena a dir poco costruita e scadente in tutti i sensi”.

IL VIDEO DI PICCOLA ANIMA

“Piccola anima” è la terza traccia dell’album Vietato Morire di Ermal Meta e vanta la collaborazione di Elisa. Il brano è stato presentato in occasione della semifinale di Amici 16, in cui il cantante albanese ha partecipato come giudice. A settembre, in una delle serate del concerto evento della cantante friulana all’Arena di Verona, Elisa ed Ermal Meta hanno nuovamente cantanto la dolce canzone. A novembre è uscito il video ufficiale di “Piccola anima”, realizzato da Matteo Bruno/Canesecco per la Slim Dogs. Il video è stato realizzato in notturna in provincia di Latina tra portici che fanno da cornice ad alcuni incontri inaspettati.

