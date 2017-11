Fabrizio Frizzi come sta?/ Ritorno alla vita quotidiana, quando torna a L’Eredità? (ultime notizie)

Fabrizio Frizzi, nuove foto con la moglie Carlotta e la piccola Stella a spasso per Roma dopo l'ischemia. A quando il ritorno nel quiz game L'Eredità?

29 novembre 2017 Emanuela Longo

Fabrizio Frizzi (Foto: Diva e Donna)

Prosegue la fase di recupero per Fabrizio Frizzi, il noto conduttore televisivo e volto de L'Eredità, dopo la lieve ischemia che lo colse lo scorso 23 ottobre proprio durante la registrazione di una puntata del noto quiz game di RaiUno. Poco alla volta Frizzi è tornato alla vita di tutti i giorni grazie soprattutto alla vicinanza della sua famiglia che non ha lasciato da solo neppure per un attimo. La moglie Carlotta Mantovan e la piccola figlia Stella, infatti, restano salde al suo fianco come testimoniato dalle nuove foto che ritraggono la famiglia Frizzi, unita, durante una passeggiata per le strade della Capitale. La paparazzata è stata pubblicata tra le pagine del nuovo numero del settimanale Diva e Donna. Fabrizio, dunque, ricomincia proprio dalla sua famiglia, mentre per il lavoro c'è ancora tempo. L'aria del conduttore è serena, anche se ancora un po' provata. Con una mano tiene stretta la manina della sua bambina, mentre con l'altra non molla quella dell'amata moglie Carlotta. Il percorso che porterà alla totale ripresa si suppone ancora lungo ma Frizzi può certamente contare su due grandissimi ed importanti supporti, le due donne della sua vita.

NUOVE FOTO DEL CONDUTTORE SU DIVA E DONNA

Non solo la fase di ricovero presso l'ospedale Umberto I di Roma ma anche la successiva di recupero, Fabrizio Frizzi la sta vivendo nel massimo riserbo, come scelto dalla sua stessa famiglia. Dopo aver rotto il silenzio su Facebook tranquillizzando i numerosi fan preoccupati per le sue condizioni di salute ed aver promesso loro di non mollare nella sua personale battaglia, il conduttore de L'Eredità sta poco alla volta riprendendo le abitudini di un tempo, come dimostrato dalle nuove foto pubblicate su Diva e Donna. Per ora si concede delle tranquille passeggiate in famiglia, e proprio l'amore della moglie e della figlia lo stanno aiutando nel superare le tappe più dolorose e difficili della sua ripresa. Dalle foto pubblicate su Diva e Donna si intravede Frizzi sorridente con Stella e sempre apprensivo nei suoi confronti, sotto lo sguardo attento della sua Carlotta che non perde di vista entrambi, lasciandosi andare anche lei a dei sorrisi orgogliosi. Insomma, il peggio sembra essere passato, ma per Fabrizio Frizzi è ancora prematuro un ritorno sul piccolo schermo.

