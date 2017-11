Giulia De Lellis/ Video, l'ex corteggiatrice fuori di seno in piscina (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis, video: l'ex corteggiatrice fuori di seno in piscina durante un momeno di divertimento con i compagni della casa del Grande Fratello Vip 2.

29 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis regala un siparietto bollente al pubblico del Grande Fratello Vip 2017 che segue la diretta ventiquattro ore su ventiquattro. La prima finalista della seconda edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, durante un momento di giochi in piscina, è andata fuori di seno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno appena ne ha avuto la possibilità, nella casa del Grande Fratello Vip 2017, complice un costume intero un po’ birbantello, ha mostrato per qualche secondo le sue grazie. Il video risale a qualche settimana fa. Nel filmato, infatti, s’intravedono in piscina con Giulia De Lellis, Cecilia e Jeremias Rodriguez mentre a bordo piscina si nota anche Gianluca Impastato che, come sapete, è stato squalificato alcune settimane fa. Il video, però, è diventato virale solo in queste ore con i fans che stanno apprezzando le forme di Giulia De Lellis. Cliccate qui per vedere il video.

GIULIA DE LELLIS VINCITRICE?

Dopo aver conquistato il pubblico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis è entrata nel cuore anche dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2017 che l’hanno scelta come prima finalista. A pochi giorni dall’ultima puntata, la fidanzata di Andrea Damante resta la favorita per la vittoria. Giulia, infatti, può contare su un grosso seguito di fans che, in questi mesi, l’hanno sempre sostenuta attraverso il televoto e inviandolo anche dei messaggi aerei carichi d’affetto. Ad oggi, l’unico che potrebbe strapparle la vittoria è Daniele Bossari, protagonista di un percorso di crescita e di cambiamento che ha raggiunto l’apice durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2017 quando, in diretta televisiva, ha chiesto la mano della compagna Filippa Lagerback con cui vive una splendida storia d’amore da 17 anni. Giulia, esattamente come Bossari, ha tutte le carte in regola per trionfare. Sarà davvero lei la vincitrice?

