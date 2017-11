Gomorra 3, La serie/ Anticipazioni e news: i tifosi del Napoli piegano Sky

Gomorra 3, La serie potrebbe cambiare la messa in onda dopo la richiesta dei tifosi del Napoli che sono riusciti a piegare Sky. Quando vedremo la terza puntata?

29 novembre 2017 Hedda Hopper

Gomorra 3, Genny Savastano

Colpo di scena nella messa in onda della terza puntata di Gomorra 3 prevista per venerdì 1 dicembre. La serie Sky continuerà ad andare in onda nel prime time di Sky Atlantic ma, dopo le richieste dei tifosi del Napoli, qualcosa è cambiato. Nei giorni scorsi si è parlato molto della coincidenza di messa in onda tra la terza puntata di Gomorra 3 e il match Napoli-Juventus e proprio per questo i fan della serie e tifosi della squadra partenopea hanno chiesto a gran voce dei cambiamenti. In particolare, il pubblico avrebbe voluto una messa in onda diversa per Gomorra 3, magari al giovedì sera, ma Sky ha detto subito no alla modifica del palinsesto. Per andare incontro ai tifosi che saranno impegnati nella visione dell'importante partita di Serie A, ha deciso di mandare in onda la puntata al mattino.

SKY SI PIEGA AI TIFOSI DEL NAPOLI

La terza puntata di Gomorra 3 sarà disponibile nella sezione ondemand di Sky per tutti gli abbonati sin dalle prime ore di venerdì mattina. Questo permetterà a tutti coloro che la sera vogliono godersi la partita, di fruire dei nuovi episodi della serie già durante la giornata di venerdì 1 dicembre. La decisione di Sky ha fatto discutere una parte di pubblico che non ama gli spoiler e che non vuole imbattersi in anticipazioni e rivelazioni prima di venerdì sera. L'annuncio è arrivato da Salvatore Esposito che ha comunicato la deciisione di Sky dalla sua pagina Facebook dicendosi felice per la decisione presa dai vertici, questo influirà sugli ascolti di questa terza puntata?

