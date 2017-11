Grande Fratello Vip 2017/ News dalla Casa, Luca Onestini e Raffaello Tonon delusi: l'accusa a Malgioglio

Grande Fratello Vip 2017, news dalla Casa. Luca Onestini e Raffaello Tonon delusi dopo la semifinale: le parole degli Oneston su Cristiano Malgioglio.

29 novembre 2017 Anna Montesano

Raffaello Tonon e Luca Onestini

Nella Casa del Grande Fratello Vip c'è chi è rimasto abbastanza scottato dagli atteggiamenti e dalle parole avute da Cristiano Malgioglio, soprattutto nella diretta di lunedì. Raffaello Tonon, dopo la semifinale, fa il bilancio di questa avventura nella Casa del Grande Fratello Vip assieme all'inseparabile amico Luca Onestini. In giardino gli Oneston parlano di Cristiano Malgioglio e non riescono a nascondere l'amarezza per il fatto di essere stati mandati in nomination dal paroliere. Ma è soprattutto Tonon a dirsi molto amareggiato dal comportamento di Cristiano: "Io l'ho sempre difeso" dice l'opinionista all'ex tronista, che è pienamente d’accordo con lui. "Comunque l'ho detto anche nel confessionale, alla fine qua reality o non reality, televisione qui è proprio niente, zero. Questa è la realtà sociale, una comunità e vedi i comportamenti e i caratteri delle persona all'interno di una comunità" esordisce Luca chiacchierando con Tonon.

LE PAROLE DELUSE DEGLI ONESTON

L'ex tronista di Uomini e Donne prosegue però nella sua riflessione: "Vedi chi fa amicizie di comodo, chi si organizza contro una persona, chi viene emarginato perchè scomodo, gli accordi sotto banco. Poi menomale c'è una piccola percentuale di verità, lealtà e trasparenza che alla fine è stata anche premiata. Però qui c'è la giustizia che è l'occhio del pubblico qui dentro, ma questa giustizia fuori non c'è". Le parole di Luca fanno riferimento proprio all'uscita di Malgioglio avvenuta nel corse della semifinale, secondo il ragazzo dovuta proprio allo "sgambetto" fatto ai due amici. "L'ho difeso in continuazione, sono rimasto davvero spiazzato" ha allora aggiunto Tonon, palesando sul suo volto tutta la delusione del caso.

© Riproduzione Riservata.