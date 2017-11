IL SEGRETO / I dubbi tormentano Adela: darà una seconda possibilità a Carmelo? (Anticipazioni 29 novembre)

Il Segreto, anticipazioni puntata 29 novembre pomeridiana: Raimundo si risveglia e non ricorda nulla del suo passato. Matias e Beatriz si danno appuntamento.

29 novembre 2017

Il Segreto

Novità in vista a Il Segreto per una coppia che ha dovuto affrontare numerose difficoltà nel recente passato: Adela ha scoperto che è stato Carmelo ad uccidere il marito e da allora non ha più voluto sapere nulla di lui, attribuendogli le colpe di tutti i suoi problemi. Ciò però non è bastato per nascondere i sentimenti per l'uomo che l'ha accolta a Puente Viejo, permettendole di trovare una casa, un lavoro e soprattutto tanti nuovi amici. Con questi presupposti, la maestra si sfogherà oggi con Gracia alla quale per la prima volta confesserà i suoi sentimenti: ammetterà di essere innamorata di Carmelo ma allo stesso tempo di non poterlo perdonare per la sua gravissima colpa. I consigli della signora Miranar non si faranno attendere: Gracia inviterà l'amica a non guardare il passato, dando una possibilità al futuro. Ecco perché, quando rivedrà Carmelo, la dolce maestra deciderà di non trattenere più i suoi sentimenti e lo bacerà. Sarà questo l'inizio di una nuova relazione o i problemi saranno solo all'inizio?

Raimundo ha perso la memoria

Il mercoledì è il giorno preferito dai telespettatori de Il Segreto che possono seguire ben due episodi (l'appuntamento del venerdì è invece stato cancellato): il primo a partire dalle ore 16:20 mentre il secondo dalle ore 21:30 circa. Ma concentriamoci sull'appuntamento pomeridiano, che concederà ampio spazio al progressivo risveglio di Raimundo. Dopo diversi giorni di coma, a causa delle ferite subite nell'attentato, il padre di Emilia riaprirà gli occhi e si guarderà intorno: ma che cambiamento! L'uomo sarà confuso e nervoso e non riconoscerà le persone al suo fianco, a partire da Donna Francisca. Il suo comportamento desterà grande preoccupazione, soprattutto a causa di una violenza che mai lo aveva caratterizzato in passato. Lo spavento sarà inevitabile nella Montenegro che deciderà di correre ai ripari, chiedendo il rapito consulto di uno specialista in materia. Riuscirà a tranquillizzarla?

Il Segreto: Matias e Beatriz fanno pace?

La puntata pomeridiana de Il Segreto chiarirà il desiderio di Matias di fare pace con Beatriz. Dopo averla allontanata da sé, il ragazzo deciderà che è giunto il momento di mettere da parte i cattivi pensieri e concedere una seconda possibilità alla persona che non ha mai smesso di amare. Per questo, le chiederà un appuntamento nel quale vorrà rinnovarle il suo amore. Con grande emozione, la figlia di Hernando si preparerà a rivedere l'ex fidanzato, convinta che finalmente tutto tra loro potrà andare per il meglio. Ma davvero andranno così le cose o un nuovo ostacolo sarà all'orizzonte per questa coppia? Camila si sentirà messa da parte all'interno della sua stessa casa e insieme a questo stato d'animo si aggiungeranno dei piccoli problemi di salute. La donna si ammalerà ma potrà contare sull'aiuto dell'amica Lucia, che sarà al suo fianco per tutto il giorno, dimostrando di tenere molto alle sorti di Camila. Come ben sappiamo però, ci sarà davvero poco di cui fidarsi...

