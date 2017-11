Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale 29 novembre: Marcela è incinta, Raimundo senza memoria

29 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Doppio appuntamento per Il Segreto che oggi, mercoledì 29 novembre, torna in onda su canale 5 sia alle 16.20 che in prima serata. L’appuntamento serale con la soap opera spagnola si preannuncia ricca di colpi di scena. Raimundo si è finalmente svegliato e dà segni di miglioramenti ma Ulloa, purtroppo, non riconosce nessuno, neanche Emilia e Francisca. La Montenegro, però, non si dà per vinta e decide di farlo visitare da uno specialista per scoprire l’origine del problema. Matias, nel frattempo, dopo essersi convinto a riconquistare Beatriz, si tira indietro dopo la rivelazione di Marcela. La figlia di Hernando, però, non è ancora disposta ad arrendersi ed è determinata a scoprire cosa nasconde Matias e soprattutto perché non si è presentato all’appuntamento. Heriberto, invece, continua a corteggiare Gracia anche davanti a Hipolito. Il figlio di Dolores, però, non ha alcuna intenzione di perdere sua moglie e decide di cominciare ad allenarsi per sfoggiare il suo fascino davanti alla sua dolce metà. Cosa succederà, dunque, nella puntata serale de Il Segreto?

ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 NOVEMBRE

Raimundo continua a non riconoscere nessuno. Neanche la vicinanza di Emilia lo scuote e così il dottor Zabaleta decide di farlo visitare da uno specialista per dare una spiegazione al suo atteggiamento violento e aggressivo. Beatriz e Marcela sono ancora innamorati e decidono di riprovarci. Marcela, però, si presenta da Matias prima che quest’ultimo possa raggiungere Beatriz e gli dice di essere incinta. Il figlio di Alfonso ed Emilia, sconvolto, decide di rinunciare all’amore della sua vita ma Beatriz è pronta a fare lo stesso? Lucia, nel frattempo, continua a comportarsi come una perfetta amica con Camila che, invece, sta cercando di allontanare da Hernando a cui è sempre più vicina. Approfittando della malattia di Camila, cos’, Lucia continua a portare avanti il piano contro di lei. Hipolito, invece, comincia ad allenarsi con il potenziatore muscolare sperando di avere presto dei risultati. Adela, dopo aver combattuto tanto, riesce finalmente a svolgere la sua prima lezione ma non può gioire così tanto perché le minacce di Garrigues incombono su lei e su suo figlio. Contro Cristobal, però, Francisca e Carmelo sono pronti ad allearsi per distruggerlo definitivamente.

