Il commissario Montalbano/ Anticipazioni 29 novembre: Gatto e cardellino (Replica)

Il commissario Montalbano, anticipazioni puntata 29 novembre: Gatto e cardellino è il titolo dell'episodio in replica per il ciclo il grido delle donne.

29 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il commissario Montalbano

Ultimo appuntamento con Il commissario Montalbano che torna in onda oggi, mercoledì 29 novembre, con la replica dell’episodio Gatto e cardellino, trasmesso per la prima volta il 18 novembre del 2002 incollando davanti ai teleschermi 9.795.000 con il 32,84% di share. Ascolti altissimi che Il commissario Montalbano sta portando a casa nonostante si tratti di repliche. I tre precedenti episodi, infatti, hanno conquistato una media di 5 milioni di telespettatori. Il gatto e il cardellino è l’ultimo episodio del ciclo Il grido delle donne che la Rai ha deciso di realizzare in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un’iniziativa che il pubblico ha apprezzato molto. Il commissario Montalbano, infatti, resta uno dei prodotti della Rai più amati dal pubblico che, nella primavera del 2018, potranno guardare i nuovi episodi del commissario più amato della televisione italiana.

GATTO E CARDELLINO

A Vigata, nel giro di pochi giorni, si verificano una serie di scippi con delle modalità anomale. Lo scippatore, a bordo di una moto e con il casco, dopo aver sottratto la borsa alle sue vittime, spara contro di loro senza mai riuscire a colpirle. Sugli episodi indaga il commissario Montalbano che scopre che quello dello scippatore era solo uno stratagemma per creare un precedente. Il suo vero obiettivo, infatti, era una ricca signora che poi uccide davvero. Sull’omicidio, il commissario Montalbano comincia ad indagare insieme ai suoi uomini. La vittima teneva molto a cuore il suo gatto e il cardellino grazie ai quali riesce a capire come sono andate davvero le cose. Nel corso dell'indagine il vicecommissario Augello, in licenza matrimoniale, appare molto poco e al suo posto, Salvo Montalbano viene affiancato da Barbara, una sua amica di infanzia che ha appena vinto il concorso in polizia. La presenza di Barbara, però, crea molto scompiglio a causa della sua bellezza. Augello, Fazio e Montalbano sono tutti molto attratti da lei. In particolare, Fazio s’innamora perdutamente. Tutti insieme, poi, indagheranno sulla scomparsa del dottor Landolina, scomparso dopo essere andato a pescare al molo di Vigata. Mariuccia, nel frattempo, rimasta incinta e che ha provocato la distruzione del pronto soccorso dopo un infermiere ha comunicata al padre la sua gravidanza, viene liberata dalle grinfie del padre. Al termine delle indagini, Montalbano e Augello trascorrono insieme la sera dell’addio al celibato. Fazio, infine, trova il coraggio per invitare ad uscire Barbara.

