JUSTIN BIEBER/ Tre nominations per i Grammy Awards 2017 grazie a Despacito Remix

Justin Bieber, news: il cantante ha conquistato tre nominations per i Grammy Awards 2018 grazie alla versione remix di Despacito in collaborazione con Luis Fonsi.

29 novembre 2017

Continuano ad arrivare riconoscimenti importanti per Justin Bieber, grazie alla canzone di maggiore successo del 2017. Despacito remix, nata dalla collaborazione con Luis Fonsi, ha permesso infatti all'artista canadese di battere ogni record nella classifica Billboard Hot 100, restando a lungo anche al vertice di Spotify. E ad aggiungere la ciliegina sulla torta è recentemente arrivata anche una nuova soddisfazione, riguardante questa volta i Grammy Awards 2017. Bieber ha infatti ottenuto tre nomintations nelle categorie 'Record of the year' , 'Song of the year' e 'Best pop duo/group performance'. I risultati verranno ufficializzati solo nel gennaio 2018 (in caso di una sola vittoria si tratterebbe del terzo Grammy) ma considerando gli incredibili dati raggiunti da Despacito remix è davvero difficile credere che non possa aggiudicarsi almeno uno dei tre premi.

Justin Bieber: resta in carcere l'attentatore del suo concerto

Resta in carcere, almeno per il momento, il ragazzo che la scorsa estate aveva elaborato un piano per compiere un attentato a Cardiff, durante un concerto di Justin Bieber. Tale progetto avrebbe dovuto avere luogo il 30 giugno, a poche settimane dalla strage durante lo show di Ariana Grande. La polizia aveva fortunatamente intercettato i messaggi di odio postati da sui social network e lo ha arrestato in tempo, prima che il suo piano si trasformasse in realtà. Le indagini avevano quindi portato alla scoperta di una lettera che dichiarava l'adesione all'Isis dell'incriminato. In sede di interrogatorio, il sospettato aveva dichiarato che mai sarebbe arrivato a tanto e che stava progettando un attentato soltanto dal punto di vista teorico. Ma tali parole non hanno convinto, motivo per cui è stato disposta la sua detenzione, quanto meno fino al giorno in cui verrà confermata la durata della pena.

