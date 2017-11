Jimmy Ghione lasciato dalla moglie Tania / L’inviato di Striscia la Notizia racconta: “Soffro come un cane!”

Jimmy Ghione lasciato dalla moglie Tania: l'inviato di Striscia la Notizia racconta la dolorosa fine del matrimonio con la donna dopo 14 anni di amore, l'intervista.

29 novembre 2017

Jimmy Ghione si lascia con la moglie

Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia La Notizia, non ha di certo passato un bel periodo. Intervistato tra le pagine del settimanale Oggi in edicola, ha affermato di essere stato lasciato da sua moglie ormai da circa un anno: "La verità è che Tania mi ha lasciato più di un anno fa, nel novembre del 2016. Una mattina, dal nulla, mi ha detto: “Jimmy, non sento più quello che sentivo prima", queste le sue parole d’esordio. Il 53enne ha raccontato in questo modo la dolorosissima fine della sua storia d'amore con la moglie con la quale ha diviso ben 14 anni di amore. Dal loro matrimonio, sono nati anche due figli, Gabriele e Federico. Le voci di una probabile crisi di coppia, si rincorrevano ormai da svariato tempo ed infatti, la totale assenza di scatti insieme attraverso i social network, confermavano già questa brutta indiscrezione. Nelle scorse ore, prima dell'intervista ufficiale, è però comparso uno scatto di coppia con la scritta "Respect", per richiedere silenzio sulla questione e tatto nei modi.

Jimmy Ghione si lascia con la moglie, nessun terzo incomodo

Il celebre e amato inviato di Striscia, ha sempre dimostrato di essere molto riservato e di non volere confidare gli aspetti privati della sua vita. Dopo notevoli indiscrezioni però, Jimmy Ghione ha voluto raccontare la realtà dei fatti tramite una intervista. "Per quattro mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, ho sofferto come un cane", spiega ancora l'inviato. Ghione poi, racconta anche di avere dei rimpianti: "Mi ha detto che non ero presente, che la davo per scontata - aggiunge - Io sono un portatore sano di matrimonio, ero innamorato come il primo giorno. Avrei voluto invecchiare con lei". Proprio lo stesso settimanale diretto da Umberto Brindani, aveva ipotizzato di crisi per colpa di un terzo incomodo paparazzato con lui (la modella venezuelana Alejandra Gutierrez). "Nel salutarmi, mi ha dato un bacio sulla bocca - precisa Jimmy - “Caso” vuole che ci fosse un paparazzo, che ha scattato proprio in quell’istante… Per me quella donna conta meno di zero… Io sono un family man. Ora come ora, non saprei gestire un innamoramento".

