L'AMICO DEL CUORE/ Su Rete 4 il film diretto da Vincenzo Salemme (oggi, 29 novembre 2017)

L'amico del cuore, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 novembre 2017. Nel cast: Biagio Izzo ed Eva Herzigova, alla regia Vincenzo Salemme. La trama del film nel dettaglio.

29 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

VINCENZO SALEMME ALLA REGIA

Il film L'amico del cuore, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 23.15. Una commedia che è stata realizzata nel 1998 ed è stata scritta e diretta da Vincenzo Salemme, noto attore comico napoletano che ha anche interpretato il ruolo di uno dei protagonisti della storia. Si è trattato del primissimo film diretto da Salemme che negli anni successivi si è poi nuovamente proposto come regista, ottenendo un grande riscontro positivo di pubblico e critica. La pellicola è stata interamente girata a Bagnoli, luogo di nascita di Vincenzo Salemme. Il resto del cast è composto da due dei collaboratori fidati di Salemme, ovvero Maurizio Casagrande e Carlo Buccirosso, affiancati poi da Biagio Izzo, Eva Herzigova e Nando Paone. La produzione è stata affidata a Vittorio Cecchi Gori. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L' AMICO DEL CUORE, LA TRAMA DEL FILM

Roberto Cordova ha bisogno urgentemente di sottoporsi a una delicata operazione al cuore, che potrebbe salvargli la vita. Finalmente arriva il via libera dall'ospedale che acconsente a procedere all'intervento che si preannuncia essere molto complesso e rischioso. Roberto potrebbe, infatti, morire in sala operatoria e così, prima di sottoporsi all'intervento, decide di vivere i suoi possibili ultimi giorni di vita a pieno, togliendosi ogni singolo sfizio o capriccio. Tra i suoi desideri nascosti di sempre c'è quello di concedersi una notte di passione con la compagna di Michele, uno dei suoi amici del cuore. Non ascoltando il consiglio di padre Leonardo, Roberto decide di rivelare a Michele la sua richiesta sottolineando la sua condizione e la possibilità, abbastanza probabile, di morire. Michele crede che il suo amico stia scherzando ed inizialmente non prende sul serio la proposta di Roberto. Alla fine sia Michele che sua figlia decidono di acconsentire e assecondano l'ultimo desiderio del loro amico. E così, finalmente, Roberto può partire a cuor leggero e sottoporsi all'intervento in America. L'operazione, con grande stupore dello stesso Roberto, va a gonfie vele e quando torna a casa scopre che Frida (la moglie di Michele) è in dolce attesa. Ma Michele, essendo sterile, non può essere il padre. Il figlio che porta in grembo Frida è proprio di Roberto.

© Riproduzione Riservata.