LA STRADA DI CASA, FICTION RAI / Riassunto terza puntata, anticipazioni quarta: riapre l'inchiesta su Paolo

La strada di casa, la Fiction Rai. Fausto e la riapertura dell'inchiesta su Paolo. Riassunto della terza puntata del 28 novembre e anticipazioni della quarta puntata del 5 dicembre.

La strada di casa, Gloria è tornata con Fausto

Il viaggio di Fausto per ritrovare la strada verso casa, pur nelle numerose difficoltà incontrare, sembra, nella puntata del 28 novembre, arrivato a un porto sicuro: la moglie Gloria, infatti, ha deciso all’ultimo di tornare con il marito, lasciando Michele e l’idea di trasferirsi con lui in una nuova casa. La donna, infatti, allontanato in un primo momento il marito, si trova a dover affrontare una serie di questioni che la riavvicineranno suo malgrado a lui: oltre alla situazione di Cascina Morra, a cui le banche concederanno, il credito, ci sono infatti le vicende dei figli, in particolare della piccola Viola, che mente alla famiglia per uscire di nascosto con il suo insegnante di arte. In parallelo proseguono le ricerche di Fausto su Paolo: l’uomo teme infatti di averlo ucciso prima dell’incidente e di averne seppellito il corpo sotto una “santella”. Accompagnato da Enea, scopre in realtà che il corpo che si ricorda di aver seppellito, è di un uomo ma di un vitello: quello che aveva ucciso perché malato di TBC, per sostituirlo con uno sano.

FAUSTO ERA UN TRUFFATORE, NON UN ASSASSINO

Nel corso della quarta e quinta puntata Fausto farà una scoperta importante sul suo passato: scoprirà di essere stato un truffatore nella sua vita passata ma non un assassino e questa cosa gli tirerà su il morale, almeno per un po’. A questo punto deciderà di chiudere definitivamente con quel passato e di provare a riprendere in mano le redini della sua vita. Baldoni, però, continuerà a non fidarsi di lui e resterà convinto del fatto che ci siano ancora delle cose non dette. Alla fine, la sua tenacia avrà i suoi frutti: farà infatti in modo che l'inchiesta su Paolo venga di nuovo riaperta e questa per Fausto sarà una dura notizia da accettare. Nelle prossime puntate, inoltre, Fausto sarà costretto a fare i conti contro un tremendo maltempo che metterà a rischio la semina, insieme a una serie di nuove fonti di preoccupazione. Proseguiranno intanto le vicende che vedono protagonisti i figli di Fausto e Gloria: quelle di Lorenzo e Irene, di Milena e l’inaspettata proposta di matrimonio, e di Viola, alle prese con le lezioni di arte e con l’interesse per il suo insegnante.

