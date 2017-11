LUCA VISMARA ACCUSA MOSE / "Mi sei sembrato sempre molto studiato, non sei sincero" (Amici 17)

Luca Vismara e Mose si sono resi protagonisti di un nuovo confronto, durante il quale sono state lanciate nuove pesanti accuse contro il concorrente in sfida.

29 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Mose, Amici 17

Continuano le dispute all'interno della scuola di Amici, dove alcuni aspiranti cantanti hanno già dimostrato di non essere particolarmente affiatati. È questo il caso di Luca Vismara e Mose, che già nella puntata dello scorso sabato hanno evidenziato un contrasto difficilmente appianabile, riconfermato dalle recenti discussioni avvenute tra loro in settimana. Vismara si è espresso duramente contro il suo compagno di avventura, definendolo poco sincero: "Mi sei sembrato sempre molto studiato, non sei sincero. È una mia opinione. Hai messo in ombra la tua squadra, avete perso per la tua voglia di protagonismo. Hai parlato tanto e fatto poco". (clicca qui per vedere il video completo di questo confronto) Parole dure, che hanno reso inevitabile la reazione dello stesso Mose ma che non hanno trovato l'approvazione di altri compagni. E sembra proprio che per quest'ultimo i problemi non siano finiti qui, considerando che il prossimo sabato si troverà in sfida e dovrà vedersela con un concorrente da non sottovalutare.

Luca Vismara contro Mose: ancora accuse ad Amici 17

L'avventura di Mose ad Amici 17 potrebbe essere più breve del previsto. Il prossimo sabato, infatti, il rapper sarà chiamato ad affrontare una sfida particolarmente difficile contro un cantante non completamente estraneo al pubblico di Canale 5 ed in particolare agli appassionati di Uomini e donne. Si tratta di Astol, particolarmente attivo su Youtube e già pronto a lanciare il suo primo album. E proprio in uno dei suoi videoclip, l'aspirante alunno della scuola di Amici ha potuto contare sulla presenza di Luca Onestini e dell'ormai sua ex fidanzata Soleil Sorgè. Considerando che si tratta di due pupilli di Maria De Filippi, conosciutosi proprio a Uomini e donne, c'è già chi sostiene che Astol sia in grande vantaggio e possa essere favorito per la vittoria nella sfida. Per Mose l'avventura nel talent show di Canale 5 finirà prima del tempo?

