Lorenzo Bonamano/ Incidente per il primo eliminato di X Factor 2017: rintracciato il pirata della strada

Lorenzo Bonamano: incidente per il primo eliminato di X Factor 2017, rintracciato il pirata della strada che era scappato. Le ultime notizie sulle condizioni di salute del cantante

29 novembre 2017 Silvana Palazzo

Lorenzo Bonamano

Incidente stradale per Lorenzo Bonamano, ex concorrente della nuova edizione di X Factor. Il giovane cantante è stato suo malgrado protagonista di una brutta avventura sulla via Aurelia: un'automobile che procedeva a fari spenti ha tamponato la sua vettura, fuggendo poi senza prestare i primi soccorsi. Il cantante di Cerveteri, primo eliminato ai live di X Factor, è stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'Aurelia Hospital, dove gli hanno diagnosticato una lieve commozione cerebrale. Con tre punti è stata invece suturata una ferita al mento, ma ha riportato anche qualche livido e qualche conseguenza a livello vertebrale, infatti dovrà indossare il collare per qualche giorno. La prognosi, stando a quanto riportato da Fanpage, è di una decina di giorni. “Il nostro Lorenzo Bonamano ha avuto un incidente stradale. Niente di grave, per fortuna, ma vogliamo fargli sentire tutto il nostro sostegno”, il messaggio pubblicato dal talent show attraverso i suoi canali social (clicca qui per visualizzarlo).

LORENZO BONAMANO, INCIDENTE PER L'EX CONCORRENTE DI X FACTOR 2017

Lorenzo Bonamano stava tornando a casa, a Cerveteri, dopo aver tenuto un concerto a Milano. In località Cerenova, frazione di Ladispoli, è stato coinvolto in un incidente stradale. Il ventenne, che faceva parte a X Factor della squadra degli Under Uomini guidata da Fedez, è ancora sotto shock, ma le sue condizioni di salute per fortuna sono buone. Il pirata della strada invece è nei guai: anziché prestare i primi soccorsi al ragazzo, è scappato perché aveva l'assicurazione scaduta. Successivamente è tornato sul luogo dell'incidente per recuperare la targa che si era staccata dalla sua automobile e che avrebbe favorito la sua individuazione. Per fortuna un testimone dell'incidente è riuscito comunque ad annotare il numero della targa e il modello della vettura, quindi il responsabile del tamponamento è stato già rintracciato. E questa è una buona notizia per Lorenzo Bonamano, che ora deve concentrarsi però sul suo recupero. Il calore dei fan non gli mancherà.

© Riproduzione Riservata.