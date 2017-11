Luca Onestini e Giulia Latini / Video, Alfonso Signorini: "Vi vedevo bene voi due" (Grande Fratello Vip 2)

Alfonso Signorini, in visita nella Casa del Grande Fratello Vip 2, cerca di convincere Luca Onestini a dare una seconda possibilità alla sua ex corteggiatrice Giulia Latini (video)

29 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia Latini e Luca Onestini

Alfonso Signorini e Ilary Blasi hanno fatto visita ai finalisti del Grande Fratello Vip 2 dopo la diretta dello scorso lunedì. Il motivo? Brindare con coloro che sono arrivati fino all'ultima puntata del reality show e chiacchierare un po' con loro, lanciando qualche frecciatina e dando qualche consiglio. In particolare, è stato il direttore di Chi a intrattenersi soprattutto con Giulia De Lellis e Luca Onestini. Se con la prima, dopo avere archiviato le tante discussioni, ha parlato di Andrea Damante e del suo comportamento ineccepibile, con Luca Onestini si è invece confrontato riguardo il suo futuro dal punto di vista sentimentale. Archiviata la relazione con Soleil Sorgè, ormai felice al fianco di Marco Cartasegna, all'ex tronista sono stati dati dei consigli su una persona che più volte lo ha difeso in questi ultimi tre mesi: stiamo ovviamente parlando di Giulia Latini.

Luca Onestini e Giulia Latini: il ritorno di fiamma è possibile?

Dopo il brindisi di rito con i concorrenti del Grande Fratello Vip 2, Alfonso Signorini ha fatto una domanda a Luca Onestini: "Ma con Giulia Latini non vuoi ritornare? Perché vi vedevo bene voi due" (clicca qui per vedere il video). L'ex tronista ha tergiversato, senza dare una risposta concreta, e l'argomento poco dopo è passato alla misteriosa fan che più di una volta ha inviato un messaggio aereo rivolto proprio all'ex tronista di Uomini e donne. Il tentativo di Alfonso di fare da Cupido, almeno per il momento, non è andato a buon fine anche se la questione non sembra affatto destinata ad essere archiviata. Giulia, che in varie occasioni ha difeso Luca Onestini, ha dichiarato di non voler dare una seconda possibilità al tronista: in passato, infatti, lui aveva avuto la possibilità di sceglierla ma non lo ha fatto preferendole Soleil Sorgè. Ma se lui tornasse alla carica, davvero l'ex corteggiatrice saprebbe resistergli?

