Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono baciati? / È mistero nella Casa del GF Vip 2 (Pomeriggio 5)

29 novembre 2017 Valentina Gambino

Luca e Ivana, Grande Fratello Vip

Secondo indiscrezioni, nella Casa del Grande Fratello Vip 2, Luca Onestini e Ivana Mrazova sarebbero stati i protagonisti indiscussi di un misterioso bacio sulle labbra. La notizia è rimbalzata negli ultimi giorni da sito a sito fino a raggiungere la televisione con le incursioni di Barbara d'Urso, nel corso del nuovo appuntamento televisivo con Pomeriggio 5. La ruspante conduttrice napoletana, si interrogherà con i suoi ospiti sugli ultimi sviluppi tra Luca e Ivana, dopo la "dichiarazione d’amore" di lui. L'ex tronista infatti, la settimana scorsa non ha fatto mistero di nutrire una fortissima simpatia per la bella modella ceca. Ad insinuare il dubbio ci ha pensato Lorenzo Flaherty, in occasione dei festeggiamenti del suo 50esimo compleanno. La serata però, proprio per l'attore dagli occhi di ghiaccio è stata altamente "alcolica" e il concorrente è apparso poi, visibilmente ubriaco. Le parole di Lorenzo quindi, potrebbero essere frutto di un desiderio del concorrente, visto la stima nutrita per Luca. La speranza di Flaherty quindi, come per gli altri concorrenti, sarebbe quella di vederli insieme.

Luca e Ivana, Grande Fratello Vip: è mistero sul bacio

"Vi siete baciati dietro la tenda? Me lo ha detto lei. Mi è sembrato di intendere così, che dietro la tenda ci sia stato qualcosa...", ha farfugliato Lorenzo qualche sera addietro. Luca però ha smentito categoricamente questa cosa: "Ma che dici, non è vero", riaffermando che Ivana ha un fidanzato fuori e che, quindi, è meglio non farlo irritare con queste insinuazioni. Onestini però, ha affermato anche di essere molto attratto dalla ragazza e di trovarla bella, trasparente e pulita. Il ragazzo, dopo essere stato lasciato in diretta da Soleil Sorge, ha avuto modo di riprendersi e risorgere dalle ceneri come un’araba fenice. L’amicizia con Raffaello Tonon poi, gli ha ridato nuova linfa vitale facendolo volare dritto verso la finalissima del programma che andrà in onda il prossimo 4 dicembre in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Il mistero sul bacio verrà risolto da Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5? Staremo a vedere le ipotesi degli opinionisti in onda dalla Lady Cologno Nazionale.

