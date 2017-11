Luca Onestini e Raffaello Tonon / Gorillismo Way, come non li avete mai visti (Grande Fratello Vip 2)

Circondati dalle telecamere del Grande Fratello Vip 2, Raffaello Tonon e Luca Onestini hanno dato vita a una moda destinata a fare il giro del web. Ecco il video del Gorillismo way!

29 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Raffaello Tonon e Luca Onestini

Con la loro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, gli Oneston continuano a regalare al pubblico di Canale 5 sketch divertenti realizzati per contrastare i lunghi pomeriggi di noia. L'ultimo, ad aver conquistato i tanti fan del duo, è stato il filmato che li ha visti interpretare due gorilla nel bel mezzo del salotto, in compagnia di una divertita Aida Yespica che ha seguito ogni scena contorcendosi dalle risate. Sguardo minaccioso, corpo inarcato e pugni sul petto: i due concorrenti sono diventati ben presto i protagonisti di un filmato che è già considerato epico dai fan della coppia e che, da qui a breve, potrebbe dare via a quello che è destinato a diventare il nuovo tormentone del web: il "Gorillismo - way". La divertente scenetta realizzata da Raffaello Tonon e Luca Onestini, resterà nei ricordi più divertenti della storia di quest'ultima edizione del Grande Fratello Vip 2017? Se vi siete persi il filmano, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sul sito ufficiale

GLI SKETCH DEGLI ONESTON FANNO IL PIENO DI LIKE

L'amicizia fra Raffaello Tonon e Luca Onestini, nata all'ombra delle telecamere del Grande Fratello Vip 2017, è stata l'arma vincente dell'ultima edizione del reality. I due gieffini si sono incontrati nella casa di Cinecittà nel bel mezzo del programma, quando ormai i legami si erano già formati e i gruppi consolidati, ma Raffaello Tonon, con il suo carattere, è riuscito a fare breccia nel cuore di Luca Onestini, che proprio in quelle settimane stava vivendo l'allontanamento da Ignazio Moser, sempre più vicino a Cecilia Rodriguez. Da questa sinergia è nata un'amicizia amatissima soprattutto sui social, dove i video e gli sketch degli Oneston continuano a collezionare numerosissimi like. Il duo, a un passo dall'ultima puntata, dovrà però necessariamente dividersi a causa del televoto, che questa settimana vede proprio i due amatissimi concorrenti in lizza per un posto in finale. Chi vincerà?

