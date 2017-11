MAMMA HO RIPERSO L'AEREO: MI SONO SMARRITO A NEW YORK/ Su Italia 1 il film con Macaulay Culkin

Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 29 novembre 2017. Nel cast: Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. Il dettaglio.

29 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST MACAULAY CULKIN

Il film Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 29 novembre 2017, alle 21.25. Si tratta di una commedia degli anni '90 e sequel del celebre Mamma ho perso l'aereo, distribuito nei cinema internazionali nel 1991 e diventato in breve tempo un vero e proprio successo mondiale. Il secondo film della saga di Mamma ho perso l'aereo è stato diretto da Chis Columbus e prese un cast quasi del tutto simile al primo con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Brenda Fricker e John Heard. Personaggio esilarante, non presente nel primo film è Hector il consierge dell'albergo in cui alloggia il piccolo Peter McCallister durante il suo soggionro a New York. Hector è stato interpretato dall'attore britannico Tim Curry, noto per le sue apparizioni in film come Scary Movie 2, Oscar - Un fidanzato per due figlie, I tre moschettieri e L'uomo ombra. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MAMMA, HO RIPERSO L'AEREO: MI SONO SMARRITO A NEW YORK, LA TRAMA DEL FILM

Sono passati esattamente due anni dagli avvenimenti del primo film in cui Kevin è stato diementicato a casa dai genitori durante le vacanze di Natale. Questa volta, siamo nel 1992, i McCallister sono molto più attenti e Kevin parte regolarmente con loro. Destino vuole però che nella confusione dell'areoporto di Chiacago il povero bambino si perda nella folla, finendo per prendere l'aereo sbagliato che, invece di portarlo a Miami assieme alla sua famiglia lo porterà a New York. Al contrario dell'avventura precedente, Kevin sembra tutt'altro che spaventato dalla situazione ed al contrario ne è quasi divertito. Per fortuna proprio a New York ha la possibilità di disporre dell'appartamento di proprietà di un suo parente alla lontana. Prima di trasferirsi nell'appartemento dello zio (completamente abbandonato ed in disuso) Kevin trascorrerà alcune notti presso un lussuoso albergo di New York, dando vita ad una serie di esilaranti gag con il personale del hotel che non riesce a comprendere come un ragazzino così piccolo possa disporre si così tanti soldi (Kevin ha con se la carta di credito del padre). Trasferitosi nell'appartamento dello zio, Kevin dovrà nuovamente far fronte alle scorrerie della coppia di ladri formata da Harry e Marvin, che per puro caso di trovano proprio a New York. I due, appena avvistano il ragazzo, cercheranno di vendicarsi per quando avvenuto nel Natale precedente. Ma il ragazzino si dimostrerà ancora una volta più astuto di loro.

