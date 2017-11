Manila Boff/ Uomini e Donne: la foto con Jeremias Rodriguez accende le polemiche (Trono Over)

Manila Boff, la dama del trono over di Uomini e Donne accende le polemiche con la foto pubblicata su Instagram in cui è in compagnia di Jeremias Rodriguez.

29 novembre 2017 - agg. 29 novembre 2017, 13.31 Stella Dibenedetto

Manila Boff

L’avventura di Manila Boff nel parterre del trono over di Uomini e Donne è finita. La dama, dopo aver corteggiato in passato Tommaso Scala e Aldo Palmeri, è tornata in trasmissione per cercare l’amore. Dopo una breve frequentazione con Sossio Aruta, finita male dopo la decisione del cavaliere di non portare avanti una conoscenza che, inizialmente, aveva le caratteristiche per trasformarsi in una bella storia d’amore, ha cominciato a frequentare il cavaliere Fabrizio con cui potrebbe nascere l’amore. La dama, sempre bellissima ha scelto di tornare in tv per trovare il suo principe azzurro. Il suo sogno è quello di trovare un uomo con cui coronare il suo sogno d’amore e convolare a nozze. Fabrizio, dalle anticipazioni del trono over, sembrerebbe avere tutte le carte in regola per conquistare definitivamente il cuore di Manila. Tra la dama e il cavaliere scoppierà il grande amore? Nel frattempo, una foto pubblicata dalla dama su Instagram, ha scatenato accese polemiche.

LA FOTO DI MANILA BOFF CON JEREMIAS RODRIGUEZ

Manila Boff, sul suo profilo Instagram dove è seguita da più di 73mila followers, ha pubblicato una foto in cui è in compagnia di Jeremias Rodriguez. La foto, però, non è piaciuta ai fans della dama del trono over che hanno inondato di commenti il profilo di Manila. La Boff definisce Jeremias una persona buona d’animo e di fronte alle critiche dei followers, difende il fratello di Belen e Cecilia scrivendo: “anche a me ne hanno dette e ne dicono di tutti i colori… Poi si ricredono...Bisogna conoscerle le persone per poter esprimere un'opinione propria”. C’è anche chi ipotizza un colpo di fulmine tra i due, soprattutto da parte di Jeremias. “Dove lo hai beccato? Sicuro si innamora di te”, scrive un utente a cui Manila risponde con un sorriso. La Boff, dunque, non dà peso alle critiche e va avanti per la propria strada difendendo non solo le proprie scelte ma anche le persone che lasciano un segno nella sua vita.

#lochi #locura #manila #jeremias #sonrisa #closeuppic ???????? @jeremiasgr Un post condiviso da Manilaboff (@manilaboff) in data: 27 Nov 2017 alle ore 02:07 PST

© Riproduzione Riservata.