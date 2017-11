NON MANDARMI FIORI!/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 29 novembre 2017)

Non mandarmi fiori, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 novembre 2017. Nel cast: Rock Hudson e Doris Day, alla regia Norman Jewison. La trama del film nel dettaglio.

29 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

ROCK HUDSON NEL CAST

Il film Non mandarmi fiori va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 16.45. Un tuffo indietro nel tempo con la commedia che è stata diretta dal regista Norman Jewison. Come non ricordare 'Jesus Christ Superstar' dieci anni dopo l'uscita di 'Non Mandarmi Fiori!', così come 'Rollerball' l'anno successivo (siamo nei primi anni '70) e il sconvolgente 'F.I.S.T.' sino al capitolo conclusivo di una lunga, dorata carriera terminata con il lungometraggio 'The Statement - La Sentenza' nel quale figura protagonista un perfetto Michael Caine. Nel cast diretto da Norman Jewison una coppia di assoluti 'eroi' del cinema americano come Rock Hudson e Doris Day, accanto a loro attori del calibro di Tony Randall, protagonista di tante commedie ma immortale nel ruolo del giornalista trendy Felix Ungar nel serial televisivo ispirato da Neil Simon 'La Strana Coppia' ed altri attori in grado di caratterizzare una commedia caratterizzata dalle musiche del pluripremiato premio Oscar Frank De Vol, musicista abile nel creare musiche per film. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NON MANDARMI FIORI!, LA TRAMA DEL FILM

Schiavo di pillole e medicine varie, l'ipocondriaco George Kimball (Rock Hudson) vive schiavo della sua ipocondria, sognando addirittura la sua vita messa a repentaglio da malattie esistenti solamente nella sua mente fertile. Accusando dolori al petto, Kimball si reca in ospedale per un controllo e, complice la sorte e le coincidenze infauste, ascolta il dialogo di un medico il quale riferendosi però ad altro paziente, terminale e davvero malato, genera il malinteso che convince Kimball di essere al centro del consulto dei medici. E' così convinto di avere una malattia terminale e di essere prossimo alla morte, ovviamente così non è. Inizia così una nuova vita, per lui l'ulima parte, il canto del cigno di un uomo comunque brillante e innamorato della sua dolce mogliettina, Judy Kimball (Drosi Day), talmente innamorato che nelle settimane successive il malinteso ospedaliero, inizia anche a ricercare il suo 'sostituto' nel cuore della futura vedova. In realtà Judy non capisce lo scopo del comportamento del marito, anzi, arriva persino a credere che gli strani comportamenti siano il suo modo, complice un innocente bacio, di mascherare una relazione con un'amica. In questa commedia grottesca e degli assurdi, Kimball è ignaro del fatto che la moglie decide di incontrare il medico che ha generato il malinteso. Lo stesso medico conferma alla donna l'assoluto stato di forma del marito, rimanendo convinta del tradimento. Decide così di lasciarlo, nonostante i tentativi di George di convincerla a non farlo, acquistando addirittura un biglietto del treno per il giorno successivo. Che succederà nella famiglia Kimball? George riconquisterà la moglie convincendola della sua innocenza? E i medici, parallelamente, convinceranno George del suo perfetto stato di salute? Tra risate e situazioni di un cinema americano brillante e scanzonato l'amore è al centro dei malintesi medici e sentimentali della coppia.

