Nicolò Raniolo Vs Sabrina Ghio/ Uomini e donne, dall'ultima lite alla scelta

Un ultimo scontro di fuoco per Nicolò Raniolo e Sabrina Ghio che nella puntata di ieri è tornato in studio per chiudere i conti con la tronista, cosa è successo?

29 novembre 2017 Hedda Hopper

Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Triste epilogo per la nostra Sabrina Ghio che, ad un passo dalla sua cruciale scelta, ovvero quella di andare avanti con il trono o sedersi al centro dello studio e affrontare i suoi corteggiatori, si è ritrovata a litigare con Nicolò Raniolo, ancora una volta. Nella puntata andata in onda ieri di Uomini e donne, Nicolò Fabbri non solo ha avuto modo di tornare in studio dopo essere scappato in esterna, ma ha affrontato a muso duro la sua bella tronista, Sabrina Ghio. Un confronto finale aspro e amaro che ha sconvolto ancora di più Sabrina che, però, alla fine a deciso di continuare con la sua strada senza più guardarsi indietro e tergiversare. La prossima settimana assisteremo alla sua scelta e al no di Nicolò Raniolo che, a questo punto, non poteva rispondere altrimenti, non dopo tutto quello che è successo.

DALLO SCONTRO AL NO

Un triste epilogo che porterà la tronista a lasciare il programma senza un fidanzato e nel mirico di Nicolò Raniolo che continua a ribadire, sui social e non solo, il fatto che lui è stato coerente e che qualcuno ha fatto finta di non capire in queste settimane. Da casa si vede chiaramente che il corteggiatore era poco interessato alla tronista e che la sua non fosse una tattica ma in studio le cose non erano così. Non solo Sabrina Ghio ma anche Gianni Sperti hanno creduto, almeno per un attimo, che il suo fosse un interesse celato da paure dovute alla rivalità tra corteggiatori e al programma, ma così non è stato. Lo stesso Nicolò, una volta fuori, ha ribadito che ha avuto bisogno di scegliere se stesso per tenere fede ai suoi ideali e a quello che sentiva. Lo scontro continuerà o le voci che parlano dei due "amici" sono fondate?

