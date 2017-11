PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 29 novembre 2017 : Leone alla ricerca del successo

Paolo Fox, oroscopo di oggi 29 novembre 2017. Previsioni a LatteMiele del noto astrologo: segno per segno. Segni in crescita e che sono al momento al top, né carne né pesce.

29 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 29 NOVEMBRE 2017

Andiamo ad analizzare da vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele segno per segno. Partiamo da Ariete e Leone. Per l'Ariete la Luna transita nel segno dando un'enorme forza per quarantotto ore. E quando ci sono grandi stelle ci si sente forti, ci si infervora. Unico rischio è quello di scoprire troppo le proprie carte. Il 2018 nell'ambito del lavoro sarà un anno di prove ed esperimenti. Il Leone vuole sempre vincere. In questo momento però si deve accontentare di un posto diverso dal primo. Nel mese di dicembre ci sarà un grande miglioramento, anche perché il mese di novembre è stato in un certo qual modo molto pesante. Nella vita vi è la sensazione che si deve cambiare qualcosa e rispondere a un'offesa. Ci si deve ricordare che si è superiori alle persone che cercano di far del male e soprattutto non bisogna dare spazio a pensieri negativi. C'è l'obbligo di fare un pò di attenzione nei rapporti personali.

LUNA DISSONANTE PER IL CANCRO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Alcuni segni zodiacali possono essere considerati per la giornata di oggi, mercoledì 29 novembre 2017, né carne né pesce. Andiamo ad analizzarlo tramite quanto raccontato da Paolo Fox nell'oroscopo sulle frequenze di LatteMiele. La Luna dissonante rende complicate le cose del segno del Cancro tra oggi e domani. Nelle prossime quarantotto ore si rischia di rovinare qualcosa costruito con difficoltà. Spesso si spinge troppo per vivere di ricordi, per gettarsi in una situazione complicata che può regalare grandi difficoltà. La vergine è stanca e non brilla da ieri di energia. Nonostante arrivano risultati importanti si è un po' arrabbiati. Non si riesce a trovare la strada per riuscire a capire cosa potrebbe essere fatto per svoltare. E' un momento in cui però ogni cosa non accontenta, sarà necessario però capire che a volte anche accettare il presente non sarà tanto sbagliato.

L'ARIETE NON MOLLA, SEGNI AL TOP

L'Ariete ha capito che non si deve mai mollare, anche se l'anno inizia un pò a rallentatore e poi si concluderà in grande stile. In amore vi sono delle situazioni positive. E' un momento positivo che può regalare grandi soddisfazioni. I Gemelli vivono il momento della riscossa e nel mese prossimo non avrà più Saturno contro. E' un momento importante per questo segno che sta rinascendo dopo un mese complicato. Il Leone vuole sempre arrivare a meta, vuole fare risultato e vincere. Si è superiori alle persone che di solito cercano di fare del male o a mettere il bastone tra le ruote. Bisogna fare attenzione ai rapporti personali che in questo periodo devono essere osservati in maniera molto attenta e oculata.

