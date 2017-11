PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi: Ariete e Toro si preparano a dicembre (30 novembre 2017 )

Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 30 novembre 2017. Previsioni a LatteMiele, segno per segno: ultime notizie. Top e flop dalla rubrica Latte e Stelle.

29 novembre 2017 Redazione

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 30 NOVEMBRE 2017

Organizziamo ora l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andandolo a scomporlo segno per segno. Partiamo dall'Ariete e dal Toro. Ultima giornata di novembre per l'Ariete. Sarà un dicembre forte. E' molto più importante iniziare qualcosa invece di finire. Per esempio nelle relazioni d'amore, spesso può essere capitato che se non ci sono più confronti o mordente, il segno0 tende a non considerare più quel sentimento. Quindi attenzione a non buttare all'aria un amore per un momento come questo. Per il Toro giovedì e sabato saranno due giornate per poter fare qualcosa di importante. Per fortuna l'opposizione di Venere tra qualche ore non sarà più presente nel segno. Potrebbe esserci un pò di nervosismo perché qualcuno ha imposto delle pressioni. L'anno prevederà buone prospettive sia in amore che in lavoro. Attenzione ai rapporti sentimentali in cui si dovrà dare qualcosa di più.

SEGNI AL TOP

Seguendo quanto raccontato dal noto astrologo Paolo Fox nella rubrica Latte e Stelle possiamo andare a vedere i segni al top nell'oroscopo di oggi giovedì 30 novembre 2017. Il Leone si prepara fin da queste ore all'inizio di un dicembre molto promettente. Il transito di Venere è positivo nel segno e questo potrebbe portare a uno scontro importante che regalerà una risposta non da poco da parte anche magari del partner. Qualcuno ha avuto una delusione d'amore, ma non la soffre perché è molto forte. Lo Scorpione si sente al massimo delle sue forze ed è molto energico. Tutta questa vitalità deriva dal transito di Giove nel segno e non bisogna sottovalutare le proposte di lavoro. Nelle ultime settimane sono nate delle relazioni molto interessanti che potrebbero essere regolarizzate se si trova una persona in grado di fornire tranquillità e una certa continuità nel modo di rapportarsi alla vita.

SEGNI FLOP

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 30 novembre 2017, dai segni zodiacali che possiamo considerare flop. Lo facciamo tramite le previsioni di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. I Pesci devono valutare con attenzione le situazioni economiche e devono assolutamente riuscire a capire quali sono le possibilità reali per il futuro. Non vive un momento di tranquillità l'Acquario che sia in amore che nel lavoro vive delle contraddizioni di fatto che obbligano a dover prendere delle scelte. Potrebbe essere arrivato il momento dell'azione, ma non bisogna farsi prendere dalla fretta che è sempre cattiva consigliera. Ci sono diverse situazioni da valutare con grande oculatezza perché poi non si può tornare più indietro. Il Capricorno è nervoso e agitato, non riesce a gestire dei problemi fisici che iniziano a dare fastidio sul serio. Non dovrebbe essere questo il momento di trovarsi a prendere delle decisioni, meglio rimandarle a dicembre.

