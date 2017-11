RICCARDO POZZOLI SI SPOSA / L'ex di Chiara Ferragni ha chiesto la mano alla modella Gabrielle Caunesil

Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni e suo socio in affari, ha chiesto la mano alla fidanzata Gabrielle Caunesil durante una recente vacanza in Messico.

Riccardo Pozzoli ha annunciato il suo fidanzamento con la modella Gabrielle Caunesil attraverso il suo profilo Instagram. Con una foto nella quale la futura sposa sfoggia uno splendido solitario al dito, l'imprenditore ha dichiarato: "Il più importante sì che ho ricevuto nella mia vita". La proposta di matrimonio è stata fatta in Messico dove la coppia si trovava per le vacanze, appena ultimate. Intuile aggiungere che i due innamorati sono al settimo cielo, come evidenziato dai sorrisi felici di entrambi. Il grande passo è stato fatto a pochi mesi di distanza da quello di Chiara Ferragni, l'ex fidanzata di Pozzoli con il quale ancora condivide l'amministrazione del marchio The Blond Salad. Anche se la coppia ha concluso la loro relazione dopo sette anni d'amore, ciò non ha portato alla chiusura dei rapporti di lavoro che continuano ad essere più prolifici che mai.

RICCARDO POZZOLI SI SPOSA CON GABRIELLE CAUNESIL

Riccardo Pozzoli hanno fondato il marchio theblondesalad.com insieme a Chiara Ferragni, rendendolo in pochi anni un ricchissimo impero. Lui stesso ha raccontato le modalità di questo successo in un'intervista rilasciata qualche mese fa a Vanity Fair nella quale ha parlato dell'esordio del blog e del suo rapporto con la fidanzata di Fedez: "Ci siamo conosciuti a vent’anni, due studenti che abitavano a Milano in un monolocale, ci siamo ritrovati a costruire insieme un’azienda. In quasi sette anni di relazione abbiamo vissuto quello che una coppia vive in venticinque. Un giorno ci siamo resi conto che era il momento di continuare a condividere soddisfazioni, ma aprirci sentimentalmente ad altre esperienze. Oggi siamo come fratello e sorella". Il marchio che i due ex fidanzati ancora condividono è in continua crescita: nel 2014 ha fatturato infatti ben 8 milioni di dollari e nel 2016 è cresciuto a 10. Nello stesso anno la rivista Forbes ha inserito la Ferragni nella lista delle trenta Under 30 più influenti d'Europa.

