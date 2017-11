STRISCIA LA NOTIZIA/ L'ex inviato Mingo a processo

Striscia la notizia torna questa sera, mercoledì 29 novembre 2017, alle 20.40 su Canale 5. Appuntamento con Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e le veline Shaila e Mikaela.

Striscia la notizia su Canale 5

Questa sera, mercoledì 29 novembre, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico che tiene compagnia agli italiani dal lunedì al sabato nell’acces prime time. Ieri sera, Striscia ha segnato una media di 5.163.000 spettatori con uno share del 19.1%, registrando una “piccola” sconfitta contro il competitor di Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha ottenuto 5.532.000 spettatori con il 20.5% di share. Oggi seduti dietro il bancone di Striscia ritroveremo i due conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che da lunedì 4 dicembre sarà sostituito da Michelle Hunziker. Immancabili le due veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

L’EX INVIATO MINGO A PROCESSO

Il gup del Tribunale di Bari, Annachiara Mastrorilli, ha rinviato a giudizio Domenico De Pasquale (in arte Mingo), e sua moglie Corinna Martino (amministratrice unica della Mec Produzioni srl, di cui il marito era socio) per i reati di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione. In base a quanto affermano gli inquirenti, l'ex inviato di Striscia la notizia avrebbe truffato Mediaset con la complicità di sua moglie, facendosi pagare 10 servizi relativi a casi inventati e invece spacciati per veri e facendosi anche rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. L'importo complessivo delle due truffe ammonta a oltre 170 mila euro. Nel procedimento Mediaset si è costituita parte civile. Il processo comincerà il 3 aprile 2018. “Saranno contrastate efficacemente le notizie diffuse nel corso di questi mesi che non sono riuscite a infangare la reputazione di un professionista le cui qualità ultraventennali, non solo artistiche, non sono state mai discusse. Un professionista che continua a trovare apprezzamento e stima in Italia e all'estero. La fase delle indagini preliminari, e l'udienza preliminare stessa, non possono essere valutate con presunzione di colpevolezza e fungere così da gogna mediatica”, si legge nella nota di Mingo e della signora Martino.

