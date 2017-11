Sara Daniele fidanzata / Foto, la figlia di Pino trova l'amore ma non è Riccardo Marcuzzo...

Sara Daniele, la figlia del noto cantante scomparso nel 2015 Pino Daniele, ha trovato l'amore! Non si tratta di Riccardo Marcuzzo ma di un ragazzo dall'identità ancora ignota...

La figlia di Pino Daniele - scomparso nel gennaio 2015 a cui fu dedicata anche una canzone dell'artista napoletano - Sara Daniele è innamorata. La ragazza ha pubblicato una foto attraverso i social (clicca qui per vederla) in cui bacia un ragazzo e scrive: "Sembrava impossibile, ma ce l’ho fatta. E se ce l’ho fatta io, c’è speranza per tutte!". Ricordiamo che Sara è molto amica di Aurora Ramazzotti e infatti la risposta della figlia di Eros e Michelle non si è fatta attendere: "Mo so ..zzi suoi". In precedenza si era vociferato di un presunto flirt con il cantante Riccardo Marcuzzo, in arte Riki. La Daniele oggi si è dedicata a un progetto imprenditoriale sfornando una linea di tshirt con le sue frasi più iconiche.

UNA GRANDE GIOIA PER SARA

Grandissima amica del cuore della Ramazzotti, Sara si è sempre mostrata autoironica e divertente. La giovane ha una grande passione per la musica, alimentata anche dell’ambiente di musicisti in cui è cresciuta. Sara ricorda spesso sui social il papà Pino Daniele, con post e foto molto commoventi. Le ultime dichiarazioni risalgono a qualche tempo fa, quando la ragazza dedicò un lungo post al padre, ricordandolo nel giorno dell’anniversario della sua morte: "Mi manca tutto. Le chiamate quando esco per sapere a che ora torno, o solo per sentire come sto. Il caffè insieme la mattina, o entrare dentro casa mentre tu suoni la chitarra. Ecco, dal 4 gennaio 2015 il mio mondo è silenzioso, senza musica. L’unica che mi fa sentire a casa è la tua, dove ti sento sempre vicino a me. Ciao papà, ci manchi".

