Sossio Aruta/ Uomini e Donne: dalle critiche alla ricerca di una squadra di calcio (Trono Over)

Sossio Aruta, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne sta attraversando un periodo difficile: dalle critiche del pubblico alla ricerca di una squadra di calcio.

29 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Non è un momento facile per Sossio Aruta, alle prese con le critiche del pubblico e con la ricerca di una nuova squadra di calcio. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne aveva cominciato la nuova stagione del programma di Maria De Filippi con la promessa di mantenere un atteggiamento diverso rispetto al passato. Il modo, però, con cui ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Manila Boff ha scatenato la polemica. Dopo Gianni Sperti e Tina Cipollari, contro Sossio Aruta hanno puntato il dito sia gli altri protagonisti della trasmissione che i telespettatori, convinti che il cavaliere non sia davvero alla ricerca dell’amore. Sossio, finora, pur replicando a tutte le critiche, è sempre andato avanti per la sua strada ma il suo futuro nel parterre del trono over potrebbe avere le ore contate. Sossio, infatti, è uno dei cavalieri più criticati dai telespettatori che continuano a chiedere alla redazione di Uomini e donne di poter vedere volti nuovi in puntata.

SOSSIO ALLA RICERCA DI UNA SQUADRA DI CALCIO

Nella vita di Sossio Aruta non c’è solo il trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, infatti, continua a cercare una squadra di calcio con cui poter continuare ad inseguire il suo record dei 400 gol in carriera. “Avventura finita con l’Ottaviano Calcio purtroppo… Ora in attesa di trovare a dicembre una nuova squadra per rincorrere quel traguardo storico dei 400 gol in carriera. Per ora fermo a 370 ma mai mollare”, scrive il Re Leone sui social. Sossio, dunque, non è ancora pronto a mollare, almeno nella vita professionale. Troverà la stessa forza per restare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per continuare la sua ricerca dell’amore? Finora, nessuna donna è riuscita a conquistare il cuore di Sossio che, nonostante abbia avuto tanti flirt, non è ancora riuscito a trovare una persona che lo convinca a lasciare la trasmissione per vivere una vera storia d’amore. Quel momento arriverà o Sossio dirà addio alla tv senza amore?

