THE COMEDIANS/ Anticipazioni puntata 29 novembre: Claudio e Frank ai David di Donatello

29 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Frank Matano e Claudio Bisio

Questa sera, mercoledì 29 novembre, alle 21.25 su Tv8 va in onda il terzo appuntamento con “The Comedians”, la nuova serie comedy con Frank Matano e Claudio Bisio. Il format è nato in Svezia ed è stato tradotto in America da Billy Crystal e Josh Gad. La serie in 10 episodi racconta il dietro le quinte del “Claudio & Frank Show”, spettacolo che i due protagonisti devono mettere in piedi. “Fare solo gli amici non fa più ridere, doveva esserci quel contrasto. Nella serie ci chiamiamo sempre Claudio e Frank, ma siamo riusciti ad essere un po’ diversi”, ha detto Claudio Bisio durante la presentazione del programma. “Visto che interpretavamo noi stessi, dovevamo capire come far ridere. Ogni giorno ci chiedevamo questa cosa”, ha aggiunto Frank Matano. La serie piace al popolo del web: “#TheComedians… un dietro le quinte spettacolare,realizzato a pennello, ormai è tipo una droga... fa morire dalle risate!” e “The Comedians è molto bello, una finestra su cosa c'è dietro al lavoro del far ridere, facendo sorridere”, sono due dei commenti apparsi su Twitter. Ma la seconda puntata di The Comedians, andata in onda mercoledì 22 novembre, ha registrato 251.000 spettatori con l’1% di share, rispetto alla prima puntata che aveva segnato 543.000 milioni di telespettatori con share del 2%.

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 29 NOVEMBRE

Vediamo le anticipazioni dei due episodi di The Comedians in onda questa sera, mercoledì 29 novembre, alle 21.25 su Tv8. Nel primo episodio, il quinto della serie, Claudio e Frank sono stati invitati ai David di Donatello. Per la produzione è una grande occasione in vista del lancio dello show: è importante che la serata venga ben sfruttata. Nel secondo episodio sul set del Claudio & Frank show c’è grande agitazione: una delegazione inglese di potenziali investitori è in visita, i loro soldi potrebbero essere un'importante iniezione finanziaria.

