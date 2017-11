THE PHILADELPHIA EXPERIMENT/ Su Cielo il film con Nicholas Lea (oggi, 29 novembre 2017)

The Philadelphia Experiment, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 29 novembre 2017. Nel cast: Nicholas Lea e Michael Parè, alla regia Paul Zilller. La trama del film nel dettaglio.

29 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST NICHOLAS LEA

Il film The Philadelphia Experiment va in onda su Cielo oggi, mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola di genere fantascienza che è stata prodotta nel 2012 dalla casa cinematografica Cinetel Films in collaborazione con la Movie Central e la Rainbow Pictures con le scene che sono state girate Canada e per la precisione nella città di Vancouver. La regia è stata curata da Paul Zilller, il sogetto è di David Sanderson, la sceneggiatura è stata adattata da Andy Briggs e le musiche della colonna sonora sono state composte da Michael Neilson. Il montaggio del film è stato eseguito da Christopher A. Smith mentre i costumi di scena sono stati confezionati da Patricia Hargreaves. Nel cast figurano gli attori Nicholas Lea, Michael Parè, Ryan Robbins, Emilie Ullerup, Gina Holden, John Reardon e Malcolm McDowell. Scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE PHILADELPHIA EXPERIMENT, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta di un progetto segreto in cui si sta cercando di ricreare un esperimento ideato e realizzato durante il secondo conflitto mondiale. Si lavora cioè in una sorta di laboratorio scientifico in cui si fanno alcuni esperimenti molto importanti su un acceleratore Tesla. Tuttavia a causa di una serie di problemi si crea un forte campo magnetico che rende praticamente invisibile qualunque oggetto ma ad un tratto questo forte campo magnetico fa aprire un gigantesco buco nello spazio tempo. Il problema però, sorge nel momento in cui il campo magnetico non spedisce qualcosa ma piuttosto fa ritornare proprio la nave sperimentale della seconda guerra mondiale. Indagando bene sulla questione si scopre che ben settanta anni prima una nota nave militare americana avesse appunto eseguito lo stesso esperimento finito male ed infatti la nave fosse poi svanita nel nulla. A bordo della nave inoltre vi è un unico sopravvissuto. Si tratta di un anziano signore che è anche il nonno della fidanzata dello sceriffo locale. L’uomo, vedendo che tutti i suoi compagni sono cadaveri e che l’intera nave è piena di corpi oramai senza vita, scappa via terrorizzato. Tra coloro che stavano facendo l’esperimento vi è anche lo sceriffo che vedendo la scena decide di andare a controllare sulla nave. A questo punto la nave riparte nuovamente nello spazio tempo facendo partire insieme l’anziano signore e lo sceriffo. I due proveranno in tutti i modi a limitare il fenomeno del forte campo magnetico che apre questi enormi varchi temporali. Il loro compito sarà ancora più arduo in quanto si troveranno a litigare con i finanziatori del governo che vogliono bloccare ogni cosa. Per fortuna però nonostante le tantissime peripezie e le pericolose avventure i due malcapitati si ritroveranno a divenire una sorta di eroi cercando in qualche modo di salvare il progetto scientifico.

