Tina Cipollari e Giorgio Manetti hanno una storia? Uomini e donne, la rivelazione

Giornata movimentata oggi a Uomini e donne dove Tina Cipollari e Giorgio Manetti finiranno sotto accusa da parte di Gemma Galgani, quali sono le sue insinuazioni?

Fuoco e fiamme nello studio di Uomini e donne oggi con la messa in onda della prima parte del trono over. A tenere banco sarà ancora lei, Gemma Galgani, ma questa volta per la sua accusa rivolta a Giorgio Manetti e Tina Cipollari. Secondo la dama torinese sembra che i due abbiano una relazione e che la loro storia vada avanti da un anno ormai. Sarebbe questa la spiegazione della presunta rottura tra l'opinionista e il marito Kokò Nalli e sarebbe sempre questa la spiegazione per il comportamento di Giorgio Manetti che dopo di lei non ha approfondito la sua conoscenza con altre dame. In particolare, Gemma accusa i due di vedersi fuori dallo studio e, in particolare, a Firenze dove la stessa Tina Cipollari è stata avvistata con tanto di cappuccio in testa per non farsi notare.

TINA CIPOLLARI A FIRENZE DI NASCOSTO?

Già all'epoca, quando uscirono le foto di Tina Cipollari a Firenze si era molto parlato della sua presenza in città. Nessun evento era previsto per lei e quella voglia di non farsi riconoscere era sembrata un po' strana anche se, in quei tempi, aveva girato alcune esterne con Giorgio Manetti e in molto avevano ricondotto a questo la sua presenza in Toscana. Naturalmente i due rimanderanno al mittente le accuse e non c'è bisogno di dire che in studio succederà di tutto tanto che anche la stessa Tinì, sempre spettatrice muta in studio, sentirà il bisogno di dire la sua accusando Gemma di non riuscire a tenersi stretto Giorgio e di voler in tutti i modi trovare una spiegazione plausibile. Cos'altro vedremo tra i tre? Sicuramente sarà un momento di alto trash che ricorderemo negli annali della trasmissione.

