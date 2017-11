UN POSTO AL SOLE / Matteo corre in soccorso di Elena? (Anticipazioni 29 novembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 novembre: Elena si appresta a vendere il quadro rubato a Roberto ma qualcuno di inaspettato la ferma, cercando di riportarla alla ragione.

29 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Sono davvero succose le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di questa sera, nella quale ancora una volta terrà banco la questione del quadro rubato da Elena. Quest'ultima è riuscita a sviare i sospetti di Roberto che ieri si era presentato nel suo appartamento per trovare da lei le risposte su quanto accaduto. Convinta che il quadro non potrà restare ancora a lungo in suo possesso, Elena deciderà di venderlo il prima possibile e si accingerà ad incontrare le persone che potranno aiutarla a raggiungere il suo obiettivo. Ma proprio si appresterà a raggiungere il suo obiettivo, la figlia di Marina incontrerà una persona inaspettata che glielo impedirà. Sebbene il nome di questa persona sia avvolto nel mistero, tutto fa pensare che possa trattarsi niente meno che di Matteo Serra, deciso ad evitare che la madre di Alice si trovi coinvolta in una situazione spiacevole e pericolosa. Riuscirà a farla ragionare?

Un posto al sole: Filippo alla ricerca di un nuovo lavoro

In attesa di scoprire se Matteo riuscirà in qualche modo ad aiutare Elena, nella puntata di Un posto al sole di oggi si tornerà a parlare di Filippo e della ricerca di un nuovo lavoro che sappia realizzare le sue ambizioni. Con l'aiuto di Serena, che si è dimostrata molto abile nelle pubbliche relazioni, Sartori riuscirà ad incontrare un importante imprenditore con il quale si confronterà in una partita di tennis. Si tratterà di un match a coppie, nel quale sarà chiamata in causa anche Serena, ma fin da subito le cose si complicheranno: i genitori di Irene, infatti, decideranno di far vincere gli avversari, nella speranza che ciò li renderà più disponibili a concedere un lavoro a Filippo. Nonostante le promesse fatte a Mariella, Guido accetterà di scontare il prezzo dell'appartamento di Donna Lucia. Cinzia avrà quindi raggiunto il suo obiettivo, in attesa che anche Mariella scopra l'errore commesso dal suo compagno...

