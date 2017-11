UNA VITA / Leonor accetta la relazione di Rosina e Liberto (Anticipazioni 29 novembre)

29 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita tornerà oggi su Canale 5 per una nuova avvincente puntata nella quale torneranno di grande attualità i problemi di Rosina e Liberto. Dopo essere stata sorpresa da tutti gli amici e vicini di casa, la coppia si era allontanata per qualche giorno, salvo poi rendersi conto di non poter stare separata. È così che la vedova di Maximiliano ha deciso di proseguire la sua relazione con il giovane architetto, nonostante il parere contrario di Leonor e di Susana. Ma la moglie di Pablo riuscirà a sorprenderla ancora una volta: pur con i dovuti dubbi, deciderà di assecondare i desideri della madre, nella speranza che possa essere di nuovo felice dopo tante sofferenze. Anche Susana sembrerà essersi rassegnata all'evidenza anche se le cose staranno ben diversamente: la sarta infatti avrà in mente una strategia per incastrare il nipote e mostrare a Rosina, quanto sia inaffidabile. Raggiungerà il suo scopo?

Una Vita: si avvicinano le nozze di Juliana e Leandro

Susana sarà grande protagonista della puntata di Una Vita di oggi (e lo sarà sempre più nei prossimi mesi) sia per quanto riguarda la sua intromissione nella relazione di Rosina e Liberto sia nel costante astio contro Leandro. La sarta continuerà a professarsi contraria alle nozze con Juliana, motivo per cui rifiuterà la proposta del figlio: quest'ultimo avrebbe voluto che la madre lo accompagnasse all'altare, ma si troverà costretto a fare i conti con la sua ennesima risposta negativa. La partenza per Parigi avverrà senza la sua tanto desiderata riappacificazione? Novità in vista anche per le sorti di Humilidad: le ferite causate da Cayetana potrebbero risultare fatali alla moglie di Mauro, ormai sempre più vicina alla morte. Al suo fianco, nelle ultime ore di vita, ci saranno il fedele amico Ignazio e San Emeterio, che deciderà di mettere da parte l'odio in questi ultimi tragici momenti...

