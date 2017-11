Uomini e Donne/ Anticipazioni, Alex e Alessandro: grandi novità dopo la scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: bellissime novità per Alex Migliorini e Alessandro D'Amico dopo la scelta. Intanto Claudio Merangolo...

29 novembre 2017 Anna Montesano

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico

Solo pochi giorni fa è andata in onda la bellissima scelta di Alex Migliorini. Nello studio di Uomini e Donne, il secondo tronista gay della storia del programma ha dichiarato i suoi sentimenti d'amore ad Alessandro D'Amico che, ricambiandolo in pieno, gli ha detto "sì". Ma cosa è accaduto dopo la scelta che, ricordiamo, è stata registrata alcune settimane fa? Alex e Alessandro stanno ancora insieme? Tutti i fan della novella coppia possono stare tranquilli perchè la storia continua e anche per il meglio. La conferma arriva nelle ultime ore anche da un bellissimo gesto d'amore di Alessandro che, in una story su Instagram in cui vediamo un fermo immagine della loro ultima esterna passata insieme prima della scelta, scrive "Ti Amo".

LE PAROLE DI CLAUDIO DOPO LA SCELTA

Si tratta della prima dichiarazione d'amore ufficiale per la coppia che funge da conferma al fatti che i due stiano vivendo un bellissimo momento insieme. Intanto anche Claudio Merangolo, il corteggiatore non scelto da Alex, si è espresso dopo la scelta, difendendo il suo percorso a Uomini e Donne in un'intervista a Isa e Chio, dove ha dichiarato: "E’ stato un percorso altalenante, ma vero. Le cose piatte e troppo perfette non esistono neanche nella vita di tutti i giorni e non avrebbero avuto senso neppure lì. - così Claudio ha aggiunto - Tra me e Alex c’era empatia, dolcezza, ma anche testardaggine e incomprensioni. Mi faceva arrabbiare il suo non esporsi completamente e il suo incartarsi. Quando ero con lui stavo bene, ero me stesso e non avevo timore di mostrarmi per ciò che sono… mi faceva stare bene!". Purtroppo tutto questo non è bastato a far sì che fosse lui la scelta di Migliorini.

