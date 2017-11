Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sossio Aruta vicino all'addio? Forti polemiche sul web (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Sossio Aruta vicino all'addio al programma? Grande polemiche sul web per il cavaliere dopo la rottura con Manila Boff

29 novembre 2017 Anna Montesano

Sossio Aruta, Trono over

Potrebbe essere l'ultima edizione di Uomini e Donne per Sossio Aruta. Il cavaliere del Trono Over non è molto amato dal pubblico del programma, soprattutto in questa edizione e dopo aver fatto una premessa attraverso la quale ha dichiarato di essere "cambiato" e di voler fare iun percorso diverso da quello fatto finora. Un cambiamento che purtroppo i telespettatori di Uomini e Donne non hanno notato in queste settimane. Sono scoppiate soprattutto dopo la frequentazione con Manila Boff le critiche del pubblico che vedono ormai in Sossio soltanto un "Don Giovanni" il cui unico scopo è quello di conquistare le donne senza il reale fine di trovare il grande amore.

SOSSIO ARUTA ALLE STRETTE?

È infatti facile leggere sul web su Sossio critiche come queste: "È questo è il uomo che piangeva per i suoi figli Sossio cosa erano lacrime di coccodrillo? Invece di stare gli a fare il finto di cercare una compagnia stai a casa e pensa alle tue figlie sei nessuno gli dentro"; e ancora "Sossio è incommentabile, ma le signore che si fanno imbambolare fanno ancora piu tristezza dai"; e infine "Ritengo Sossio un personaggio inutile al programma mi da noia ascoltare il suo finto rispetto verso le donne con cui esce. Falso come un soldo di cioccolato!!". Insomma Sossio non è riuscito a convincere il pubblico di Uomini e Donne, soprattutto quello femminile. Di fronte a queste critiche, che non sono soltanto del pubblico, Maria De Filippi potrebbe decidere di accettare la richiesta di coloro che chiedono "Se non trova l'amore dopo anni nello studio potrebbe anche andare via".

© Riproduzione Riservata.