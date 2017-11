Uomini e Donne, corteggiatore denunciato / Ruba un portafoglio e scappa: la redazione lo scopre

Uomini e Donne, aspirante corteggiatore ruba portafoglio e poi scappa: chiamato dalla redazione del programma si "costituisce" a Frosinone ma viene denunciato.

29 novembre 2017 Valentina Gambino

Alla corte della Queen se ne vedono proprio di tutti i colori. Ecco perché, la notizia del giorno riguarda un furto di un portafoglio da parte di un corteggiatore di Uomini e Donne poi denunciato dalla Polizia. Cosa è successo in dettaglio? Scopriamolo a seguire. Il "colpevole" è un 26enne probabilmente residente in Calabria che, dopo la fine delle registrazioni del programma si stava nuovamente recando a casa con un bel bottino aggiunto al gettone presenza che evidentemente non gli era bastato. Negli Studi Elios di Roma, il ragazzo avrebbe sottratto il portafoglio ad un rivale e successivamente, da semplice corteggiatore è diventato un indagato con l'accusa di furto. Nel corso dei casting per cercare nuovi volti per il famoso programma di Canale 5, il giovane avrebbe sottratto il denaro allontanandosi furtivamente dagli studi televisivi per fare rientro a casa con la sua automobile. Nei pressi di Frosinone però, il colpevole è stato chiamato al telefono dalla redazione del programma che lo invitava a restituire ciò che aveva rubato.

Secondo quanto si legge su RomaToday, il ragazzo dopo essere stato scoperto, ha pensato d’imboccare Frosinone e raccontare l’intera questione alla Squadra Mobile. Secondo le prime ricostruzioni infatti, il giovane avrebbe affermato che si trattasse solo di una sbadataggine e di avere portato il portafoglio con sé solo per distrazione e non per reale interesse. L’aspirante corteggiatore di Uomini e Donne inoltre, avrebbe affermato che il borsello in questione, fosse molto simile al suo. Ma le minuziose verifiche che sono successivamente seguite da parte degli uomini della questura di Frosinone, agli ordini del dirigente Flavio Genovesi, hanno smascherato l'aspirante corteggiatore che è stato denunciato per il reato di furto: come finirà la spinosa questione?

