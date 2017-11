Valentina Vignali e Stefano Laudoni/ Dalla rottura alla guerra social: interviene anche Francesca Brambilla

Valentina Vignali e Stefano Laudoni, dalla rottura alla guerra nata tra i due sui social: interviene anche Francesca Brambilla, nuova fiamma del cestista

29 novembre 2017 Anna Montesano

Una storia d'amore naufragata - e con grande sorpresa del pubblico - nel peggiore dei modi quella tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni. La coppia di sportivi, seguitissima su Instagram, dopo anni d'amore si è detta addio e non in amicizia. Ad annunciarlo è stata la cestista, modella e influencer con un post di inizio novembre nel quale ha annunciato: "Date le insistenti domande di questi giorni era giusto dire la verità anche a voi che ci seguite con tanto affetto: io e Stefano non siamo più una coppia". Un annuncio che ha scatenato migliaia di commenti increduli e sorpresi da parte dei fan della coppia, che hanno iniziato a chiederne le motivazioni. Da qui un altro posto della Vignali e una diretta in lacrime della modella: "Siamo andati oltre il tempo e le distanze, contro i giudizi, contro le famiglie, contro tutti. Io e te. Poi mi hai ferita, tradito la mia fiducia, umiliata, ingannata e non so se riuscirò mai più a credere alle parole di un uomo. Eri tutto quello che volevo, l'uomo della mia vita, quello che sognavo da bambina. Hai buttato tutto, così senza una ragione. Avrei voluto una fine decorosa per questo amore immenso ma così non è stato. L'hai voluto tu. Non riesco ad augurarti del male anche dopo quello che hai fatto a me. Ciao Ste" queste le parole della Vignali, parole che sembrano palesare che il motivo del loro addio sia stato il tradimento di lui.

DAL TRADIMENTO ALLE CONFESSIONI A POMERIGGIO 5

È a questo punto che spunta il nome di Francesca Brambilla e il presunto avvicinamento, poi confermato, a Stefano Laudoni. Dopo la rottura con Valentina, sui social spuntano infatti le immagini che confermano che tra il cestista e la Brambilla c'è realmente del tenero. Ospite poi a Pomeriggio 5, Valentina Vignali torna a parlare della vicenda e, ancora una volta commossa, dichiara: "Ci siamo lasciati verso i primi di novembre. Ci sono dei momenti in cui il dolore prevale e non sei molto lucido, poi noi eravamo anche una coppia molto seguita sui social. C’erano tanti ragazzini che ci volevano bene e che erano curiosi" poi continua "Lui ha tolto le nostre foto sul suo profilo Instagram. Noi avevamo un album che io ho fatto dal primo messaggio che ci siamo mandati su Facebook nel 2010 e sono andata a stampare le foto perché una cosa così bella, voglio ricordarmela bella quando andrò a riguardarlo. Quando sarò grande e avrò dei figli, dei nipoti, voglio che almeno il ricordo rimanga bello e intatto".

LA FRECCIATINA DI FRANCESCA BRAMBILLA

Subito dopo l'apparizione della Vignali in tv, tra i due è nuovamente guerra sui social. Se la Vignali risponde ai più curiosi, svelando dettagli inediti del tradimento di Laudoni con Francesca Brambilla, Laudoni risponde infuriato e appoggiato dalla stessa Brambilla che lancia nei confronti di Valentina questa frecciatina: "Predichi bene ma razzoli male eh signorina!"

