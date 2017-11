YLENIA CARRISI/ Romina Power: il dolce ricordo sui social nel giorno del compleanno, "Ti ameremo sempre"

Ylenia Carrisi: il messaggio della madre Romina Power sui social nel giorno del suo 47esimo compleanno commuove i follower. Un dolore che non passa per l'intera famiglia.

29 novembre 2017 Emanuela Longo

Ylenia Carrisi e Romina Power (Foto: Instagram)

Avrebbe compiuto 47 anni, oggi, Ylenia Maria Sole Carrisi, conosciuta come Ylenia, figlia primogenita del cantante di Cellino, Al Bano e di Romina Power. Un giorno carico di ricordi, oggi, per i due genitori i quali non riescono e non possono dimenticare l'enorme dolore dietro la scomparsa misteriosa dell'amata primogenita. Un giallo che fu anche alla base della rottura tra Al Bano e Romina e che negli ultimi anni aveva portato a nuovi attriti nella coppia quando, nel gennaio 2013, il cantante presentò istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia al tribunale di Brindisi, poi confermata nel dicembre 2014. In quell'occasione Romina Power si dichiarò "profondamente amareggiata" dalla decisione dell'ex marito. Oggi però, non c'è più spazio per le guerre e la Power ha voluto ricordare questa giornata sulla sua pagina Instagram pubblicando una foto tenerissima che la ritrae sorridente, accanto alla madre, mentre stringe tra le braccia le sorelline Cristel e Romina Jr. Jolanda. Insieme alla foto, una frase carica d'amore e nostalgia: "Happy birthday my sweet one, we will always love you with all our hearts", "Buon compleanno mia dolce figlia, ti ameremo sempre con tutto il cuore".

IL DOLORE NELLA FAMIGLIA CARRISI

La frase di auguri di Romina Power alla figlia Ylenia Carrisi ha commosso enormemente i suoi follower che nello spazio dedicato ai commenti hanno replicato con enorme commozione. "Nelle tue parole c’è tutto l’amore di una mamma e sicuramente la tua Ylenia lo sentirà e lo ricambierà", scrive un'utente rimasta molto colpita dal gesto. Sono seguite tante emoticon con i cuori destinati non solo ad Ylenia ma anche alla madre per il dolce pensiero giunto (ed atteso da molti) nella giornata odierna, dove i ricordi e la nostalgia l'hanno fatta da padrona. La scomparsa di Ylenia ha segnato radicalmente la vita dell'intera famiglia Carrisi. Il padre Al Bano, nei mesi scorsi era tornato sull'argomento asserendo in una intervista a Così Cronaca: "Dopo Ylenia ho lottato col Diavolo". Romina junior, ospite al Maurizio Costanzo Show lo scorso maggio aveva commentato parlando della sorella Ylenia: "Io non parlo neanche di lei, è un mio pudore. Secondo me se n'è parlato talmente tanto. Anche se sono passati tanti anni, il dolore rimane. Ci sono alcune cicatrici che non si rimarginano mai".

Happy birthday my sweet one ? we will always love you with all our hearts ? Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 29 Nov 2017 alle ore 05:43 PST

© Riproduzione Riservata.